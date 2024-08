Sống chung với cả nhà chồng, đến khi có cái vòi nước hỏng thì đùn đẩy nhau, không ai chịu sửa

Sống chung với bố mẹ chồng phức tạp một thì sống chung với cả nhà chồng phức tạp mười, ấy thế mà tôi đang phải tận hưởng cái sự phức tạp kinh hoàng đó đây.

Nhà chồng tôi có tổng cộng là 5 anh chị em, tất cả đều đã lập gia đình và điều đáng nói là tất cả đều ở chung trong một nhà.

Bố mẹ chồng tôi có miếng đất to ở trung tâm Thủ đô, đất to thì to thật nhưng chỉ có thể ở được thôi chứ không giao dịch mua bán được vì lằng nhằng thủ tục giấy tờ. Thôi thì con trai lấy vợ về đây ở đã đành nhưng con gái nhà này lấy chồng cũng đưa chàng về đây ở rể hết cơ!

Cách đây 20 năm thì nhà chồng tôi cũng có của nả nên xây cái nhà rất to. Tổng cộng có 3 căn nhà tách biệt nhưng chung nhau sân thượng, mấy gia đình chia nhau sống thoải mái vì nhà rất rộng rãi.