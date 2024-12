'Soi' đặc quyền đẳng cấp giúp The Emerald 68 chinh phục người trẻ thành đạt

Định vị chuẩn sống cao cấp nhưng mức giá vừa túi tiền đại đa số người trẻ thành đạt (trên dưới 2 tỷ đồng), The Emerald 68 hội tụ đa giá trị “6-trong-1”: 3 mặt tiền đường kiêu hãnh, 3 mặt nhìn sông mãn nhãn, cự ly vượt trội về Quận 1 chỉ 11,5km, 100% chuẩn pháp lý, chính sách 0 gốc 0 lãi và 25+ tiện ích thời thượng cho chủ sở hữu. Căn hộ ven sông “đi dễ về gần” Theo Savills Việt Nam, xu hướng mua bất động sản “hướng thủy” đã hình thành từ rất lâu trên thế giới. Phần lớn do giá nhà đất ven sông tại các thành phố lớn thường cao hơn 20 - 50% so với khu vực cách xa sông. Điển hình tại các quốc gia Châu Âu (Anh, Pháp,…), mức ghi nhận đạt tiệm cận 50%. Ở Châu Á (Hong Kong, Thượng Hải,…) cũng tương tự, dao động từ 10 - 20%. Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định, những dự án view sông luôn nằm ở top giá cao, tăng giá nhanh và được giới đầu tư săn đón. Bên cạnh giá nhà đất ven sông luôn duy trì “phong độ” cao hơn so với cùng khu vực khoảng 15 - 30% và tiếp diễn đà tăng trong tương lai, thì quỹ đất dự án tại TP.HCM trải dài 80 - 90km sông Sài Gòn đều đã “có chủ”. Mặt khác, giá căn hộ ven sông hiện tại cao nhất ghi nhận ở Quận 1 trên 800 triệu đồng/m2, một số dự án thuộc Quận 4, Quận 7 cũng được chào bán lên đến 200 - 350 triệu đồng/m2, Thủ Đức có nơi “vọt” ngưỡng 150 - 200 triệu/m2. Diễn biến này khiến phân khúc căn hộ TP.HCM từ mức tăng giá “thần tốc” và cho thuê đầy triển vọng trở nên bão hòa trong nhiều năm qua. Trong khi The Emerald 68 là căn hộ hiếm hoi sở hữu vị trí giáp ranh TP.HCM lợi thế “kề giang” trên dưới 400m, mở ra tầm nhìn 3 mặt sông mãn nhãn và không khí trong lành cả ngày lẫn đêm. Dòng chảy của 2 nhánh sông - sông Sài Gòn và sông Vĩnh Bình sẽ lan tỏa dòng năng lượng tích cực cho những chủ nhân Ngọc Lục Bảo tương lai. Tuy vậy, mức giá căn hộ còn khá “mềm”. Thậm chí, chỉ bằng một nửa so với vùng ven TP.HCM, cùng dư địa tăng giá còn rất lớn. Cùng với đó, xu hướng ly tâm để dịch chuyển về các đô thị vệ tinh cũng hiện hữu rõ ở thế hệ 8x, 9x. Gần đây, nhiều gia đình trẻ bắt đầu chuyển hướng quan tâm các dự án có tốc độ kết nối vượt trội, đi kèm tiện ích nội khu đa dạng với mức giá bán phù hợp; thay vì ở nội đô đông đúc, giá cao và ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Vị trí tiếp giáp 3 mặt tiền đường kiêu hãnh: QL13, đường Vĩnh Phú 16 và đường Vĩnh Phú 21 (thuộc phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) hoàn thiện “bộ tam” giá trị đắt giá cho chủ sở hữu The Emerald 68. Với thời gian di chuyển từ nhà, thông qua QL13 vào cầu Bình Triệu đến ngã tư Hàng Xanh khoảng 15 phút, ra sân bay Tân Sơn Nhất mất 17 phút, kết nối Quận 1 (vòng xoay Điện Biên Phủ) chỉ 11,5km tương đương 20 phút. Thời gian và quãng đường di chuyển này ngắn hơn đi từ nhiều quận, huyện của TP.HCM như: Quận 12, Quận 9 (cũ), Bình Chánh, Nhà Bè,… Nhờ vậy, đây là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí “hiếm có khó tìm” tại thị trường TP.HCM và các đô thị vệ tinh. “Rộng cửa” tậu nhà nhờ chính sách không gốc - không lãi Nếu lùi lại giai đoạn trước 2020 - 2021, khi TP.Thủ Đức chưa chính thức lên thành phố, nơi đây vẫn còn nhiều quỹ đất với mức giá “vừa tầm tay”. Giờ đây, có trong tay trên dưới 2 tỷ đồng, người trẻ vẫn khó tìm được căn hộ mới tại thị trường này. Thay vào đó, khảo sát trên batdongsan.com.vn, một số dự án cùng phân khúc với The Emerald 68 thuộc phường Long Thạnh Mỹ (Quận 9 cũ), cách Quận 1 khoảng 22km đang tiếp cận người mua tầm giá trên dưới 85 triệu đồng/m2. Cũng tại đây vào năm ngoái, một dự án khác nằm tại phường Long Bình, cách Quận 1 khoảng 20km được chào bán 65 - 70 triệu/m2. Phân khúc căn hộ bình dân dưới 2 tỷ gần như “vắng bóng”. “Chính vì vậy, mức giá của The Emerald 68 từ 1,68 tỷ đồng/căn được xem là lý tưởng không chỉ so với các dự án tương đương phân khúc, mà kể cả cùng cự ly di chuyển trong bối cảnh thị trường hiện nay”, đại diện DKRA Realty, bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega kiêm Giám đốc kinh doanh dự án nhấn mạnh. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội thanh toán chỉ 10% ký HĐMB và 20% đến lúc nhận nhà, đồng thời được hoàn lại 10% khi trả nhanh 20%. Hơn nữa, chính sách thanh toán siêu nhẹ giúp khách hàng thảnh thơi nhận nhà trước chỉ với 50%, còn lại trả tiền sau. Ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70%, tài trợ gốc và lãi đến 24 tháng được đánh giá đã tháo gỡ nỗi lo tài chính cho người mua nhà. Theo đại diện chủ đầu tư dự án - Tập đoàn Lê Phong và Coteccons, với ý tưởng thiết kế hai tòa tháp dựa trên đặc trưng cấu trúc tinh thể (cấu trúc lục giác) của khối đá Ngọc Lục Bảo, The Emerald 68 tạo ra một không gian sống rộng mở nhưng liền mạch. Cụ thể, thiết kế căn hộ thế hệ 3 với layout được mở rộng theo phương ngang đưa ánh sáng tự nhiên ngập tràn căn hộ từ mọi hướng, kết hợp cùng gió trời ở độ cao lý tưởng tạo nên trải nghiệm "sống giữa tầng không" khoáng đạt. Ở vị trí này, cư dân không chỉ tận hưởng tầm nhìn bao quát, hạn chế tầm view "nhà đối diện" hoặc nhìn vào nội khu, mà còn trải nghiệm không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Các chuyên gia cũng khuyên rằng, người mua căn hộ giai đoạn này nên ưu tiên những dự án pháp lý chuẩn, tiến độ đảm bảo. Dẫn chứng trước đó, Tập đoàn Lê Phong từng lập kỷ lục khi trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 3 tháng đi vào vận hành với sản phẩm cùng thương hiệu ‘Emerald’. Coteccons cũng khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu, được bảo chứng qua nhiều công trình chất lượng cao trong và ngoài nước. Tất cả giúp khách hàng yên tâm về pháp lý, chất lượng và tiến độ xây dựng khi sở hữu The Emerald 68. Mỗi ngày của cư dân Ngọc Lục Bảo tinh anh còn mang một trải nghiệm khác biệt với “tệp” 25+ tiện ích được đính kèm sẵn sàng cho cuộc sống thời thượng: từ khu shophouse, phố thương mại Ánh sáng đến hồ bơi vô cực, sân chơi vận động liên hoàn cho trẻ, Kid & Family Coffee, vườn tiệc BBQ, khu Billiards,... The Emerald 68 hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống thăng hạng toàn diện. P.V