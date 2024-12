Sợ về quê chồng vì được “ưu tiên” rửa cả chục mâm bát

Mỗi lần về quê bị say xe nhưng tôi vẫn phải lăn ra dọn dẹp mỗi khi có cỗ bàn. Có lần nhà có giỗ mời đến cả chục mâm, tôi không về nấu nướng được nên biết thân biết phận, ăn xong phải rửa bát, dọn dẹp… Tôi là con gái thành phố mới cưới chồng được 3 năm. Chồng tôi quê ở xa, nên mỗi lần về quê đi lại khá vất vả. Nhà chồng chỉ có mình anh ấy là con trai, trên chồng còn 5 chị gái đều lấy chồng ở quê. Mỗi năm tôi phải về quê chồng đến cả chục lần, khi thì đám cưới, đám hỏi họ hàng, lúc thì giỗ chạp... Chồng tôi là con trai nên không về không được, tôi lại say xe nên đi lại nhiều cũng là cực hình. Mỗi lần về quê bị say xe nhưng tôi vẫn phải lăn ra dọn dẹp mỗi khi có cỗ bàn (ảnh minh họa) Mỗi lần về quê đã mệt, tôi lại phải lăn ra dọn dẹp mỗi khi có cỗ bàn. Là con dâu út nên mặc nhiên những việc đó là của tôi. Mỗi lần có giỗ mời khách đến cả chục mâm cỗ, tôi không về nấu nướng được nên biết thân biết phận, ăn xong phải rửa bát, dọn dẹp. Ngồi nhìn đống bát đũa chất đầy cả góc sân, thật sự tôi thấy hoảng. Quê chồng tôi có lệ con trai không phải làm việc nhà nên chồng tôi có muốn giúp vợ cũng không được. Mỗi lần như vậy, anh ấy chỉ biết động viên tôi thông cảm và cố gắng. Đã có lần tôi bàn với chồng đặt cỗ cho đỡ mệt cả người nấu lẫn người dọn nhưng anh ấy gạt đi vì biết chắc bố mẹ không bao giờ đồng ý. Ở quê mình tự làm cỗ mới là trân trọng họ hàng, đi đặt nhỡ không may có ai ăn bị sao sẽ mang tiếng khắp làng. Tôi yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến mỗi lần về nhà chồng lại cảm thấy mệt mỏi. Không biết đến bao giờ nhà chồng mới giảm tải cho con dâu được những công việc như thế này? Theo VOV