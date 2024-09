Sơ tán khẩn cấp gần 300 học sinh do sạt lở đất ở Thanh Hóa

Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã sơ tán gần 300 học sinh để đảm bảo an toàn. Chiều 22/9, theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát, từ 19h ngày 21/9 đến 10h ngày hôm nay, trên địa bàn huyện này có mưa lớn, lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng Thủy văn Mường Lát đạt 106,6mm. Mưa lớn cùng với nước lũ ở thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi của địa phương này bị cô lập, gây thiệt hại về tài sản. Khối lượng đất đá lớn sạt xuống phía sau khu ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Trung Lý (Ảnh: Văn Lon). Đến 17h cùng ngày, chính quyền huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 443 hộ/1.479 khẩu đến nhà văn hóa, điểm trường, trạm y tế tránh trú. Đã có hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Mường Lát bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lớn. Tại điểm trường Mầm non khu Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát, mưa lớn khiến taluy dương xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt lở cao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chính quyền huyện Mường Lát phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán 80 học sinh của 2 khu phố Chiềng Cồng và Tén Tằn đến học tại điểm trường chính ở khu phố Buốn; di chuyển đồ dùng học tập, các cơ sở vật chất đến nơi an toàn. Các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Trung Lý sơ tán đến khu giảng đường 2 tầng ở trong trường để tránh trú (Ảnh: Văn Lon). Mưa lớn cũng khiến phía sau khu ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Trung Lý (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) bị sạt lở, ảnh hưởng đến 15 phòng học. Trước tình hình trên, 214 học sinh của nhà trường buộc phải sơ tán khẩn cấp đến ở tại khu giảng đường của đơn vị này. Mưa lũ cũng gây chia cắt, sạt lở nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến nhánh trên địa bàn huyện Mường Lát. Lãnh đạo huyện Mường Lát yêu cầu các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Nhà dân ở huyện Mường Lát đổ sập do sạt lở (Ảnh cắt từ clip). Huyện Mường Lát cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn rà soát, chủ động tổ chức sơ tán các hộ dân sống tại khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.