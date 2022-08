Số ca mắc COVID-19 giảm nhưng không chủ quan

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với Châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm chủng:

Trong ngày 30.8 có 354.499 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 256.646.264 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.833.055 liều: Mũi 1 là 71.076.648 liều; Mũi 2 là 68.640.700 liều; Mũi bổ sung là 14.853.098 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.022.563 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 14.240.046 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.400.169 liều: Mũi 1 là 9.086.499 liều; Mũi 2 là 8.810.390 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.503.280 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.413.040 liều: Mũi 1 là 9.337.565 liều; Mũi 2 là 6.075.475 liều.

Bộ Y tế yêu cầu không lơ là phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo khám chữa bệnh dịp Quốc khánh 2.9

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19... dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; không được chủ quan, lơ là.

Bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh.

Phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội và các Đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai, bão lụt và các vấn đề liên quan khác.