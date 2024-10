Singapore chi 270 triệu USD đào tạo nhân lực cho siêu máy tính thế hệ tiếp theo

Với khoản tài trợ 270 triệu USD này, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Singapore đặt mục tiêu tăng số lượng nhân tài công nghệ thành thạo về siêu máy tính lên hàng nghìn người trong vài năm tới. Singapore đang thiếu hụt các chuyên gia có đủ kỹ năng cần thiết để vận hành siêu máy tính. (Nguồn: The Straits Times) Singapore đang thiếu hụt các chuyên gia có đủ kỹ năng cần thiết để vận hành siêu máy tính. (Nguồn: The Straits Times) Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NRF) sẽ phân bổ 270 triệu USD cho Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia (NSCC) trong 3 năm tới để đào tạo thêm nhiều chuyên gia và xây dựng các siêu máy tính thế hệ tiếp theo được trang bị cho khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là lần thứ hai NRF đưa ra khoản tài trợ đối với siêu máy tính. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 25/10, phát biểu tại lễ công bố khoản tài trợ và ra mắt siêu máy tính mới tại NSCC, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch NRF Heng Swee Keat nhấn mạnh việc phát triển nhân tài đóng vai trò rất quan trọng để tận dụng lợi ích của siêu máy tính, có thể dẫn đến những đột phá trong nghiên cứu về AI, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu, cùng nhiều nỗ lực khác. Ông Heng Swee Keat cho biết các siêu máy tính đã tìm ra giải pháp cho nhiều thách thức, chẳng hạn như nâng cao độ chính xác của dự báo thời tiết, hỗ trợ phát hiện thuốc trong đại dịch COVID-19 và cải thiện quy hoạch đô thị thông qua mô phỏng giao thông. Phó Thủ tướng Heng Swee Keat đã giới thiệu siêu máy tính mới nhất của NSCC, Aspire 2A+ và 2A – những cỗ máy khổng lồ có kích thước bằng một căn phòng với sức mạnh tính toán gấp 200.000 lần so với một chiếc máy tính xách tay thông thường, hoạt động từ một trung tâm dữ liệu đặt tại NSCC và khách hàng có thể truy cập từ xa. Cũng tại sự kiện, Giám đốc điều hành NSCC Terence Hung cho biết Singapore đang thiếu hụt các chuyên gia có kỹ năng cần thiết để vận hành siêu máy tính, loại máy sử dụng các thuật toán phức tạp hơn để tính toán dữ liệu ở quy mô lớn hơn. Hiện có chưa đến 100 chuyên gia thành thạo công nghệ này tại đây và dự kiến có thể mất tới 1 năm để các lập trình viên làm quen với siêu máy tính. Với khoản tài trợ 270 triệu USD này, NSCC đặt mục tiêu tăng số lượng nhân tài công nghệ thành thạo về siêu máy tính lên hàng nghìn người trong vài năm tới. Mục tiêu hướng tới là đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện đang thiếu hụt và đào tạo nguồn nhân lực có thể vận hành siêu máy tính hiệu quả. Ông Terence Hung cho biết thêm Aspire 2A trị giá 40 triệu USD đóng vai trò là siêu máy tính được hầu hết các nhà nghiên cứu sử dụng. “Người anh em hiện đại hơn” của máy tính này là 2A+, chứa 320 bộ xử lý đồ họa Nvidia H100 mới nhất và chuyên về nghiên cứu AI và các mô hình ngôn ngữ lớn theo cùng hướng với ChatGPT, chạy trên nhiều dữ liệu. Phó Thủ tướng Heng Swee Keat cho biết: “Các siêu máy tính mới sẽ thúc đẩy đáng kể khả năng tính toán, hỗ trợ tốt hơn cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề mới nổi và hợp tác với các đối tác toàn cầu để giải quyết các thách thức chung.” Giáo sư Dale Barker, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu của Cơ quan Môi trường Quốc gia, cho hay các siêu máy tính đã được sử dụng để phân tích dữ liệu về biến đổi khí hậu trong 3.000 năm nhằm dự đoán những thay đổi về mực nước biển ở Singapore - thông tin mà chính quyền có thể sử dụng để hướng dẫn quy hoạch đô thị. Nghiên cứu, được hỗ trợ bởi siêu máy tính, đã đưa ra những dự báo chi tiết về lượng mưa cực đoan hơn, nhiệt độ nóng hơn và mực nước biển dâng cao. Các máy tính NSCC mới nhất mở rộng nhóm siêu máy tính dành cho các nhà nghiên cứu Singapore, sau sự hợp tác với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia để chia sẻ siêu máy tính của họ. Công nghệ tương thích với máy tính tiêu chuẩn này vẫn được các nhà nghiên cứu dựa vào để phát triển thuật toán, ngay cả khi các nhà phát triển trên toàn thế giới đang chạy đua với máy tính lượng tử, thế hệ siêu máy tính tiếp theo. Những tiến bộ trong siêu máy tính cũng sẽ hỗ trợ sáng kiến AI vì khoa học trị giá 120 triệu USD của Singapore, được Thủ tướng Lawrence Wong công bố trong lễ ra mắt tầm nhìn Quốc gia thông minh 2.0 mới của Singapore vừa qua. Năm 2019, NRF đã đầu tư 200 triệu USD để hỗ trợ các dự án và sáng kiến của NSCC Singapore, được thành lập năm 2015 để quản lý hoạt động điện toán hiệu suất cao và thúc đẩy nghiên cứu của nước này./.