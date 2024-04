Showbiz 26/4: Taylor Swift lập kỷ lục album mới, Ngân 98 khởi kiện Nam Em

Theo Variety, "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift phát hành ngày 19/4 trở thành album được nghe nhiều nhất trong một tuần sau khi ra mắt trên Spotify.



Đại diện của nền tảng phát nhạc trực tuyến cho hay album mới nhất của cô nàng đã vượt mốc 1 tỉ lượt nghe.

Loạt sao Hàn bị tạm giam tại Bali

Ngày 26/4, đội ngũ sản xuất chương trình giải trí mới của KBS Joy "My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali" đã bị chính quyền Bali bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi gọi là "quay phim trộm" mà không xuất trình được giấy phép.