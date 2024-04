Hyoyeon (SNSD) và Bomi (Apink) bị tạm giữ tại Bali

Ngày 26/4, cộng đồng mạng nháo nhào khi nhận được thông tin đội ngũ sản xuất chương trình giải trí mới của KBS Joy "My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali" đã bị chính quyền Bali bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi gọi là "quay phim trộm" mà không xuất trình được giấy phép.