Show Westlife: Đẳng cấp sao quốc tế nhưng Ban Tổ chức nghiệp dư, tai tiếng?

Đêm nhạc "thanh xuân trở lại"

Westlife là một trong những nhóm nhạc Âu Mỹ được yêu thích nhất tại Việt Nam. Hàng loạt bản tình ca của nhóm như I lay my love on you, Nothing's gonna change my love for you, My love... đã gắn với thời tuổi trẻ của thế hệ 8X, 9X.

Với nhiều khán giả, có thể họ không phải fan của Westlife nhưng ít nhất đã từng nghe, thậm chí "thuộc nằm lòng" một số bản hit gắn với tên tuổi nhóm.

Sau 12 năm kể từ đêm diễn tại Hà Nội năm 2011, mới đây, Westlife tái ngộ khán giả Việt Nam trong chuyến lưu diễn The wild dreams tổ chức ở TPHCM. Dù đã trở thành những "ông chú" ngoài 40, 4 thành viên người Ireland vẫn chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Trong 2 đêm nhạc ngày 21 và 22/11, không chỉ khán giả TPHCM mà nhiều fan từ miền Bắc, miền Trung hay các tỉnh thành phía Nam đã hội tụ tại Sân vận động Thống Nhất để trực tiếp tận hưởng sân khấu của Westlife.

Có những khán giả bế con nhỏ, có những khán giả tóc muối tiêu, có cả những cụ ông, cụ bà đến xem ca nhạc. Tất cả đều hướng về Westlife để sống lại những cảm xúc của 2 thập kỷ trước.

Không làm khán giả thất vọng, Westlife ghi điểm bởi những màn trình diễn chất lượng, xứng tầm sao quốc tế. Ở tuổi ngoài 40, các thành viên vẫn giữ phong độ giọng hát. Shane Filan làm tan chảy trái tim người nghe bởi chất giọng ấm áp, còn Mark Feehily liên tục khoe những nốt cao nội lực.

Nhiều bản hit gắn với tên tuổi nhóm được thể hiện với cảm xúc thăng hoa, gợi lại ký ức của hàng ngàn người hâm mộ. Những khoảnh khắc cả khán đài đồng loạt đứng lên, hòa giọng, vẫy đèn điện thoại hưởng ứng cùng Westlife trong giai điệu của Season in the sun, If I let you go, You raise me up... tạo nên khung cảnh xúc động tại Sân vận động Thống Nhất.

Bên cạnh những màn trình diễn thăng hoa, Westlife còn khiến khán giả phấn khích bởi những màn giao lưu duyên dáng, hài hước. Thông thường, Nicky Bryne là thành viên "siêng" tương tác với fan nhất, nhưng tại 2 đêm nhạc ở Việt Nam, các thành viên khác như Shane Filan, Mark Feehily cũng có nhiều khoảnh khắc đùa vui, hâm nóng không khí đêm nhạc.

Khép lại chuyến lưu diễn, Westlife chia sẻ nhiều hình ảnh về khán giả Việt Nam lên mạng xã hội. Các thành viên cảm động trước sự cổ vũ nhiệt tình của fan Việt và hứa sẽ quay trở lại trong tương lai.

Đối với người hâm mộ, họ cũng đã có những kỷ niệm đáng nhớ, được hát cùng thần tượng, được thấy tuổi trẻ quay về. Nhiều khán giả còn rưng rưng xúc động vì "ước mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật" sau 2 thập kỷ.