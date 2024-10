SEA Games 2025 có gần 600 bộ huy chương, nhiều 'môn lạ'

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33-2025, công bố các môn thi đấu của Đại hội thể thao khu vực. Thông tin từ cuộc họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và BTC SEA Games 33 diễn ra ngày 25/10 tại Bangkok (Thái Lan), SEA Games 33 năm 2025 có 44 môn thể thao với 567 bộ huy chương. Dù chưa chốt lại số môn và phân môn thi đấu, tuy nhiên sự điều chỉnh (nếu có) là không nhiều. Các môn có trong chương trình SEA Games 33 gồm: bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi đường dài, điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ (3x3, 5x5), rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, futsal, golf, thể dục dụng cụ, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon. Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: S.N Ngoài ra, Đại hội thể thao số 1 khu vực còn có bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, pentathlon, cử tạ, bóng chày bóng mềm, billiards & snooker, quyền Anh, bóng sàn, thể thao điện tử (e-sports), thể thao mạo hiểm (leo núi, trượt ván, dù lượn), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, jujitsu, cricket, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, cờ, bóng gỗ. SEA Games 33 có các môn trình diễn gồm ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao hàng không. So với các kỳ SEA Games trước, một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam không có trong chương trình thi đấu, đáng chú ý là Vovinam, lặn, aerobic, dance sport... Dù vậy, theo dự đoán, thể thao Việt Nam vẫn đủ sức cạnh tranh vị trí top đầu tại SEA Games 33. SEA Games 33 được tổ chức vào tháng 12/2025 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan.