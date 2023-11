Sẽ xóa sổ 38 trường cao đẳng đào tạo sư phạm

Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, mạng lưới các trường sư phạm cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên từ mầm non đến phổ thông.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận, mạng lưới các trường sư phạm có độ bao phủ cao, gắn với các vùng và địa phương, dần hình thành mạng lưới cơ sở đào tạo đa ngành có đào tạo giáo viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên từ mầm non đến phổ thông.

(Ảnh: Thanh Tùng)

Mặt khác, số lượng các trường cao đẳng sư phạm trong những năm gần đây giảm một phần do thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về tinh giảm đầu mối và biên chế, và thực hiện luật giáo dục 2019, yêu cầu trình độ của giáo viên tiểu học và THCS được nâng lên đại học, do đó các trường cao đẳng chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non.

Để sử dụng hiệu quả nguồn lực, một số trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm hoặc trường đại học đa ngành hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng địa phương.

Bộ GD&ĐT cũng cho hay, đến năm 2045, tổng số nhu cầu cần bổ sung cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các cấp học từ mầm non đến phổ thông khoảng 500.000 người.