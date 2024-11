Sẽ xác thực danh tính các doanh nghiệp, cá nhân tham gia sàn thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công an thúc đẩy cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cho các sàn thương mại điện tử, bảo đảm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia các sàn đều được xác thực danh tính. Ngày 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện 119 gửi Bộ trưởng 7 bộ: Công Thương, Công an, Tài chính, Quốc phòng, TT&TT, KH&ĐT, Giao thông vận tải cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Theo Thủ tướng Chính phủ, thương mại điện tử đã phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh minh họa: Internet Công điện nêu rõ: Tại Việt Nam, thương mại điện tử ngày càng được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp và người dân biết đến. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia, thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng hơn trong việc giới thiệu, giao sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều thách thức cho giao dịch trên mạng, công tác quản lý giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Vì thế, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nội dung công việc. Trong đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì việc tiếp tục rà soát Luật thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm kịp thời đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về quản lý thương mại điện tử. Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm chủ động xây dựng chính sách quản lý các giao dịch trong hoạt động thương mại điện tử với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân nâng cao tinh thần tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng... Bộ Công an chủ trì thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cho các sàn thương mại điện tử. Việc này nhằm bảo đảm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đều được xác thực danh tính khi tham gia cung cấp, trao đổi hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, tránh thất thu thuế và các hành vi gian lận. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động thương mại điện tử; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm tăng cường chế tài xử lý, đình chỉ, ngăn chặn, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực thương mại điện tử. Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123 năm 2020 quy định về hóa đơn chứng từ; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về quản lý hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử. Bộ KH&ĐT chủ trì nghiên cứu, đề xuất và triển khai các quy định của pháp luật về quản lý đăng ký kinh doanh đặc thù đối với hoạt động thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Hoàn thiện số liệu thống kê thương mại điện tử để quy định cụ thể về ngành nghề, lĩnh vực thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng số.