Sẽ có 37 triệu chiếc Galaxy S25 'ra lò' trong năm sau

Samsung dự kiến tăng sản lượng Galaxy S25 lên 37 triệu máy trong năm 2025, sau thành công của S24 với tính năng Galaxy AI và doanh số tăng trưởng ấn tượng. Theo nguồn tin từ The Elec, Samsung đang lên kế hoạch sản xuất 37 triệu chiếc điện thoại dòng Galaxy S25 trong năm 2025, tăng 2 triệu máy so với dự kiến sản lượng Galaxy S24 của năm 2024. Động thái này đến sau thành công vượt trội của series Galaxy S24 trong năm nay. Dòng Galaxy S24 đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, một phần nhờ vào tính năng Galaxy AI. Trong báo cáo tài chính quý 2/2024, Samsung cho biết doanh số và doanh thu của Galaxy S24 đã tăng hai con số so với Galaxy S23 cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, theo Counterpoint Research, Galaxy S24 đã lọt vào top 10 điện thoại bán chạy nhất quý 3/2024 - một thành tích mà dòng Galaxy S flagship chưa đạt được kể từ năm 2018. Galaxy AI được xem là yếu tố then chốt tạo nên thành công của S24 với các tính năng nổi bật như Live Translate - cho phép hai người nói chuyện điện thoại bằng hai ngôn ngữ khác nhau thông qua AI phiên dịch trực tiếp. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ trong giao dịch quốc tế, với ưu điểm xử lý ngay trên thiết bị đảm bảo tính riêng tư. Bên cạnh smartphone màn hình phẳng, Samsung cũng dự kiến sản xuất 7 triệu điện thoại màn hình gập trong năm 2025, tăng so với con số 6 triệu chiếc của năm 2024. Cụ thể, hãng lên kế hoạch sản xuất 3 triệu chiếc Galaxy Z Flip 7, 900.000 chiếc Galaxy Z Flip FE và 2 triệu chiếc Galaxy Z Fold 7. Đáng chú ý, dòng Galaxy Z Flip vẫn giữ vững vị trí điện thoại màn hình gập bán chạy nhất trong những năm gần đây.