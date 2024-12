Tập đoàn Samsung đầu tư vào công ty bảo mật AI của Mỹ

Công ty Axiado tập trung vào bảo mật nền tảng dựa trên phần cứng, cung cấp phương pháp tiếp cận do AI thúc đẩy để bảo mật nền tảng chống lại phần mềm tống tiền và các cuộc tấn công mạng khác. Trụ sở tập đoàn Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) Ngày 5/12, Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã đầu tư vào công ty cung cấp giải pháp bảo mật dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ có tên Axiado Corp. Đây được cho là nằm trong chiến lược của Samsung nhằm phát triển loại chip AI thế hệ tiếp theo.

Trong thông cáo báo chí, Axiado cho biết gần đây họ đã huy động được 60 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C, với sự tham gia của Samsung Catalyst Fund, công ty đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Samsung Electronics và các công ty khác.

Công ty Axiado có trụ sở tại bang California, tập trung vào bảo mật nền tảng dựa trên phần cứng, cung cấp phương pháp tiếp cận do AI thúc đẩy để bảo mật nền tảng chống lại phần mềm tống tiền và các cuộc tấn công mạng khác. Công nghệ của công ty được áp dụng trên nhiều hệ thống khác nhau, trong đó có các trung tâm dữ liệu đám mây và mạng 5G.

Sản phẩm chủ lực của Axiado, Trusted Control/Compute Unit (TCU), cung cấp các giải pháp cho những thách thức quan trọng trong bảo mật nền tảng nhằm tăng tốc điện toán và hiệu quả năng lượng của trung tâm dữ liệu AI.

Ông Marco Chisari, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Samsung, bày tỏ vui mừng khi có thể hỗ trợ Axiado và công nghệ TCU. Ông đánh giá công nghệ này có tiềm năng thiết lập các tiêu chuẩn mới về bảo mật nền tảng, trong thời đại điện toán tăng tốc với AI.

Khoản đầu tư này phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của Samsung trong lĩnh vực chip AI, bao gồm cả sự tham gia gần đây của tập đoàn vào vòng gọi vốn 700 triệu USD cho công ty khởi nghiệp chip AI của Mỹ Tenstorrent, cùng với các “ông lớn” khác như LG và Hyundai./.