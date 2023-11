Sconnect 'tố' đối thủ lạm dụng đánh bản quyền ngoài phạm vi tranh chấp

Hình ảnh bộ nhân vật Wolfoo do Sconnect sở hữu bản quyền.

Hàng loạt sản phẩm thương hiệu Wolfoo bị đánh bản quyền

Ngày 18/11/2023, Sconnect tiếp tục gửi văn bản tới Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo diễn biến mới nhất liên quan tới vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig, mà Sconnect và một doanh nghiệp ở Anh đã và đang khởi kiện lẫn nhau tại Tòa án các nước Nga, Anh và Việt Nam.

Sconnect cho biết, diễn biến mới nhất trong vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và Peppa Pig (do Entertaiment One UK - gọi tắt là eOne hay EO sở hữu), đầu tháng 11/2023, eOne đã đánh gậy bản quyền cho âm "Hurray" (có thời lượng 0,1 giây) được sử dụng trên các nội dung của phim hoạt hình 3D Wolfoo.

Điều đáng nói ở đây là phiên bản 3D Wolfoo là một sản phẩm sáng tạo riêng biệt, không liên quan tới những hình ảnh, âm thanh đang tranh chấp trong bộ phim hoạt hình Wolfoo 2D của Sconnect.

Đây không phải lần đầu tiên eOne đánh bản quyền những sản phẩm không liên quan tới vụ tranh chấp bản quyền giữa Wolfoo và Peppa Pig.

Cuối năm 2022, eOne khiếu nại bản quyền với các sản phẩm chương trình máy tính Wolfoo Game trên App Store (mặc dù Wolfoo Game không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền trong vụ eOne kiện Sconnect tại Tòa án cấp cao Vương Quốc Anh).

Sau khi Sconnect gửi hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của chương trình máy tính Wolfoo Game cho bộ phận pháp lý của App Store, nền tảng này đã không chấp nhận khiếu nại của eOne.