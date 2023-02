Sau Tết, trẻ rủng rỉnh tiền lì xì, dạy con cách chi tiêu thế nào cho đúng?

Từ khi lên cấp 2, con luôn xin bố mẹ cho con tự do quản lý tiền lì xì. Con lý luận rằng lì xì là của con, con có quyền quyết định tặng bố mẹ, nhờ bố mẹ giữ hộ hoặc tự do chi tiêu mà không mất công xin xỏ, việc nuôi con là của bố mẹ nên không thể lấy đó làm lý do để thu tiền của con.

Chị Phương thì cho rằng, con được người khác mừng tuổi bao nhiêu thì bố mẹ cũng phải lì xì lại cho con người ta bấy nhiêu, vì vậy không thể nói số tiền đó là của con. Con chị lại cãi, như vậy là không đúng với ý nghĩa của lì xì, bố mẹ lì xì cho người khác là xuất phát từ tình cảm của bố mẹ, không phải sự trao đổi.

Mùng 4 Tết năm nay, con tính toán tiền lì xì và lại đòi giữ để tự do chi tiêu. Con còn lên mạng tìm kiếm quy định của pháp luật về việc này để cãi bố mẹ, dẫn chứng thông tin cặp song sinh ở Trung Quốc thắng kiện bố và đòi lại được tiền lì xì. Tuy nhiên, vợ chồng chị Phương vẫn bảo lưu quan điểm giữ tiền hộ con, chỉ đưa lại cho con 200 nghìn đồng.

"Con muốn gì thì bố mẹ đều đã đáp ứng đầy đủ, vì vậy, các con không cần giữ tiền. Con cũng chưa đến tuổi tiêu tiền, chưa nhận thức đầy đủ về giá trị đồng tiền, cách chi tiêu hợp lý nên không được phép giữ tiền.

Tiền lì xì không phải do các con làm ra, nếu được tự do tiêu số tiền đó, các con sẽ nghĩ tiền là dễ kiếm, không trân trọng công sức lao động để làm ra đồng tiền. Hơn nữa, khi tiêu hết tiền lì xì, con dễ nảy sinh thói trộm cắp vì đã quen tiêu tiền, không có không chịu được", chị Phương nêu quan điểm.

Sử dụng tiền lì xì để giáo dục con

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, bố mẹ cần dùng tiền lì xì để giáo dục con về cả mặt văn hóa lẫn tài chính.