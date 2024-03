Sắp ra mắt cuốn hồi ký gây chấn động của Bitney Spears tại Việt Nam

Cuốn hồi ký gây chấn động nền âm nhạc

Vào tháng 6/2021, màn phát biểu dài hơn 20 phút của Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động đối với nền âm nhạc thế giới. Việc nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn đánh động đến vô số người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ.

"Người đàn bà trong tôi" (tựa gốc: The Woman in Me) là cuốn sách đã "lật lại" cuộc đời của "Công chúa nhạc Pop" với những tiết lộ chân thực và đau lòng. Nhưng hơn hết, nó còn là câu chuyện cảm động và đáng suy ngẫm về danh tiếng, sự tự do và tình mẫu tử.