Sập mố cầu Khe Mọi, sơ tán khẩn cấp 220 người do mưa lũ

Nhiều xã thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An) đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt. Ngày 21/9, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Trần Anh Tuấn cho biết, nước lũ trên sông chưa thể lưu thông nên gây ngập lụt và sạt lở đất đá nhiều nơi trên địa bàn huyện. Trước tình hình trên, UBND huyện Con Cuông đã cử lực lượng di dời, sơ tán 55 hộ với 220 nhân khẩu trong vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất, đá đến nơi an toàn. Nước lũ dâng cao ngập đường và trường học tại huyện Con Cuông, Nghệ An (Ảnh: Tường Vy). Các địa phương có người dân phải di dời, sơ tán, như: Thị trấn Con Cuông, xã Bồng Khê, Cam Lâm, Châu Khê, Môn Sơn, Đôn Phục và xã Lục Dạ. Do mưa lớn trên địa bàn những ngày qua khiến nước ở sông Cả dâng cao; các khe, suối, nước từ đầu nguồn đổ về, chảy xiết, gây ngập tràn ở một số xã như Môn Sơn, Lục Dạ, Thạch Ngàn, Lạng Khê và Yên Khê. Nhiều nơi trên địa bàn huyện Con Cuông bị cô lập, gồm: Bản Khe Búng, bản Cò Phạt, Làng Yên (xã Môn Sơn); điểm dân cư Khe Nóng (xã Châu Khê); bản Thạch Sơn, Kẻ Tắt, Pá Hạ (xã Thạch Ngàn). Huyện Con Cuông sơ tán 220 người khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 (Ảnh: Tường Vy). Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua cũng đã làm sạt lở đất, đá với khối lượng lớn tại địa bàn thị trấn Con Cuông, xã Lạng Khê, Bồng Khê… Nước cũng làm ngập khu nội trú của học sinh Trường THCS dân tộc nội trú Con Cuông, gây khó khăn cho sinh hoạt của thầy và trò với hơn 381 học sinh; 15m bờ rào điểm Liên Sơn, Trường Tiểu học Lục Dạ bị đổ. Cầu cứng bắc qua Khe Mọi tại bản Thỉn (xã Lục Dạ) bị sập mố. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tổ ứng trực và cán bộ, nhân viên Trạm quản lý rừng Khe Sộc làm rào chắn hai đầu, không cho người dân đi lại. Cầu Khe Mọi tại bản Thỉn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông bị sập mố (Ảnh: Tường Vy). Do mố cầu sập, giao thông bị chia cắt nên chính quyền xã Lục Dạ chưa tiếp cận được với hiện trường. Đến nay, dù mưa đã giảm nhưng nước trên đầu nguồn vẫn tiếp tục đổ về, gây nguy hiểm cho người dân. Lãnh đạo huyện Con Cuông đã trực tiếp xuống tại các điểm xung yếu chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và sơ tán dân khỏi những nơi nguy hiểm.