Sàn thương mại điện tử tràn ngập camera xuất xứ Trung Quốc

Đánh giá về thị trường camera ở Việt Nam, ông Hà Anh Phương, Giám đốc Công ty Domino - đơn vị chuyên cung cấp, mua bán và lắp đặt camera an ninh - cho biết, hiện tại thị trường camera Việt Nam 90% thị phần là các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Cá biệt, có một số hãng mang thương hiệu châu Âu, Mỹ hoặc Singapore… nhưng thực tế cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc là họ đặt hàng OEM từ quốc gia này, sau đó dán nhãn nước khác.

Tuy nhiên, ông Hà Anh Phương chia sẻ, không phải cứ hàng Trung Quốc là kém chất lượng. Theo bảng xếp hạng của trang asmag.com, các thương hiệu camera Trung Quốc nằm trong top 50 của bảng xếp hạng này là những thương hiệu hàng đầu thế giới. Điển hình như Hikvision đứng số 1 thế giới về sản lượng và số lượng camera nhiều năm liên tục, các thương hiệu như Imou, Tp-link, Ezviz hay Xiaomi cũng đều là các thương hiệu nổi tiếng.

“Nếu so với tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát do Bộ TT&TT vừa đưa ra thì các camera chính hãng thuộc danh sách top 50 trong bảng xếp hạng của asmag hoàn toàn đáp ứng được”, ông Hà Anh Phương nói.

Ở hạng mục camera Make in Viet Nam, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, các sản phẩm camera thông minh hay camera giám sát của FPT và Viettel hầu như không xuất hiện trên các hệ thống bán lẻ công nghệ nào khác ngoài hệ thống của hãng. Trên 3 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki có xuất hiện các sản phẩm camera của Hanet, FPT, Viettel và VNPT, tuy nhiên, số lượng bán ra rất ít hoặc thậm chí như Tiki còn đưa ra trình trạng thông báo “sản phẩm đã hết hàng”. Báo cáo của Metric cũng cho thấy, trong top các thương hiệu và sản phẩm bán chạy ở mặt hàng camera, hoàn toàn không có một thương hiệu Make in Viet Nam nào.

