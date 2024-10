Samsung ‘thắt lưng buộc bụng’ giữa khủng hoảng

Tờ Korea Herald nhận xét, Samsung Electronics đang thực hiện chính sách ‘thắt lưng buộc bụng’, cắt giảm nhân viên và giảm quy mô các lễ kỷ niệm khi tụt hậu trên thị trường smartphone và bán dẫn. Tuần này, Bloomberg cho biết Samsung Electronics dự kiến sa thải khoảng 10% trong tổng số 147.000 nhân viên ở nước ngoài. Mới đây nhất, trụ sở chính ở Đông Nam Á, Australia và New Zealand tiến hành cắt giảm nhân sự. Nguồn tin tiết lộ công ty đã cho thôi việc khoảng 10% nhân viên ở Ấn Độ và một số khu vực ở Mỹ Latinh. Nhân viên ở nước ngoài chiếm hơn một nửa trong tổng số hơn 267.800 lao động của Samsung Electronics. Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Newsis Trong đợt cắt giảm nhân sự gần đây, Samsung khẳng định việc điều chỉnh chỉ là một phần của "hoạt động thường lệ". "Một số công ty con ở nước ngoài đang tiến hành điều chỉnh lực lượng lao động thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động", một quan chức Samsung nói. Giới quan sát nhận định “gã khổng lồ” công nghệ đang thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh hiệu suất trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm chip nhớ và thiết bị gia dụng giảm. Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Samsung, nhà sản xuất memory chip lớn nhất thế giới, đã tăng cường đầu tư cho sản xuất chip AI nhưng vẫn tụt hậu so với đối thủ SK hynix. Trên thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM), Samsung cũng phải vật lộn để bắt kịp SK hynix - công ty vừa công bố sản xuất hàng loạt chip HBM3E 12 lớp vào tháng trước. Chip HBM đang nổi lên như các thành phần quan trọng đối với các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và không ngừng mở rộng thị phần trên thị trường DRAM toàn cầu. Do thị trường bán dẫn suy thoái nghiêm trọng, bộ phận bán dẫn của Samsung ghi nhận khoản lỗ lợi nhuận hoạt động tồi tệ nhất - 14,9 nghìn tỷ won (11,3 tỷ USD) vào năm 2023, khiến tổng lợi nhuận hoạt động của công ty xuống còn 6,54 nghìn tỷ won - thấp nhất trong 15 năm. Trên thị trường smartphone, tập đoàn Hàn Quốc chứng kiến doanh số kém ấn tượng đối với mẫu Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6 gập ra mắt hồi tháng 7. Doanh số bán các thiết bị gia dụng cũng đang đi xuống. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, lợi nhuận hoạt động là 490 tỷ won, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty phân tích thị trường Yonhap Infomax ước tính lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý III là 10,4 nghìn tỷ won, thấp hơn dự báo ban đầu là 14 nghìn tỷ won. Samsung Electronics được cho là sẽ hoãn hoặc giảm quy mô các sự kiện sắp tới nhằm cắt giảm chi phí. Chẳng hạn, công ty hủy bỏ sự kiện kỷ niệm 50 năm kinh doanh chất bán dẫn được lên kế hoạch vào khoảng cuối năm nay. Diễn đàn Global Foundry dự kiến diễn ra ở châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản vào nửa cuối năm chuyển thành các sự kiện trực tuyến. "Cắt giảm chi phí là một cách để kiềm chế rủi ro trong thời điểm khó khăn. Song, đã đến lúc lãnh đạo công ty đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về cách họ sẽ giải quyết những thách thức hiện tại và đưa ra một chiến lược dài hạn để theo kịp tăng trưởng", một quan chức trong ngành nhận xét. (Theo Bloomberg, Korea Herald)