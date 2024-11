Samsung cải tổ lớn trong ban lãnh đạo giữa cuộc khủng hoảng chip AI

Theo Samsung, việc thay đổi lãnh đạo này nhằm "tăng cường năng lực tăng trưởng và sức cạnh tranh trong tương lai, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bán dẫn." Samsung quyết định bổ nhiệm ông Jun Young Hyun - Phó chủ tịch của công ty - làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh bộ nhớ. (Nguồn: Chosun) Samsung Electronics ngày 27/11 thông báo tiến hành một cuộc cải tổ lớn trong ban lãnh đạo, với mục tiêu củng cố vị thế trong ngành sản xuất chip bán dẫn, đặc biệt là những con chip phục vụ cho các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là một động thái quan trọng khi công ty này đang phải đối mặt những thách thức lớn trong việc cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là trong lĩnh vực chip HBM (bộ nhớ băng thông cao) dùng trong các bộ vi xử lý AI. Hồi tháng trước, Samsung thừa nhận đang “đối mặt khủng hoảng" và có nhiều câu hỏi được đặt ra về "năng lực công nghệ căn bản và tương lai của công ty." Để giải quyết vấn đề này, Samsung đã quyết định bổ nhiệm ông Jun Young Hyun - Phó chủ tịch của công ty - làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh bộ nhớ. Đồng thời, ông Han Jin Man - người trước đây phụ trách hoạt động kinh doanh chip tại Mỹ - sẽ trở thành giám đốc điều hành mới của bộ phận sản xuất chip. Theo Samsung, việc thay đổi lãnh đạo này nhằm "tăng cường năng lực tăng trưởng và sức cạnh tranh trong tương lai, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bán dẫn." Mặc dù trong quý 3/2024, Samsung đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động lên tới 277%, đạt 6,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, nhưng kết quả này vẫn chưa đạt được kỳ vọng của thị trường và cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 27% trong năm nay. Một trong những lý do chính khiến Samsung gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế cạnh tranh là sự chậm trễ trong việc sản xuất các loại chip HBM - loại chip quan trọng trong các hệ thống AI. Samsung đã tụt hậu so với đối thủ SK hynix của Hàn Quốc trong việc sản xuất loại chip này và công ty cũng gặp khó khăn trong việc nhận chứng nhận từ “ông lớn” Nvidia của Mỹ cho các sản phẩm mới nhất của mình. Quá trình phê duyệt chậm trễ đã tạo cơ hội cho các đối thủ khác tấn công vào thị phần của Samsung trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này. Cuộc cải tổ ban lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Lee Jae Yong của Samsung đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý. Tuần này, các công tố viên đã yêu cầu tòa án kết án ông 5 năm tù vì vụ sáp nhập gây tranh cãi vào năm 2015 giữa hai công ty con của Samsung là Samsung C&T và Cheil Industries. Họ cáo buộc ông Lee Jae Yong đã phạm nhiều tội danh, bao gồm thao túng giá cổ phiếu, vi phạm niềm tin và gian lận kế toán trong quá trình sáp nhập này. Mặc dù ông đã được tuyên trắng án tại phiên tòa cấp dưới, nhưng các công tố viên đã kháng cáo và phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 2/2025./.