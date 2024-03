Sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn được báo trước từ nhiều năm

Thiên An Viên được quảng bá là dự án công viên nghĩa trang có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên dự án này qua gần 10 năm hiện trạng vẫn là khu đất hoang.

Thiên An Viên được xây dựng trên diện tích hơn 118ha, chủ yếu là diện tích đất đồi núi bạc màu tại phường Khai Quang, xã Định Trung (TP Vĩnh Yên) và một phần đất xã Kim Long (huyện Tam Dương). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng.

Năm 2015, Công ty Phúc Sơn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên An Viên.

Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường ban đầu do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở cao tầng tại trụ sở cũ Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Tháng 6/2012, UBND tỉnh công nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư dự án. Từ chỗ quy hoạch là khu nhà ở thương mại cao tầng, đến tháng 7/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc bỗng điều chỉnh lại quy hoạch, theo đó chuyển sang khu nhà ở xã hội cao tầng, kèm với đó là các quyết định về việc thu hồi đất để giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Dù nhiều sai phạm nhưng mới đây nhất, năm 2022, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Bàu Giang.

Dự án được thực hiện trong vòng 6 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đây là dự án khu đô thị lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cũng như gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Quy mô diện tích của dự án là 495.932 m2, bao gồm 294 căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích 46.089 m2, 274 căn nhà ở xã hội với diện tích 19.292 m2, 795 lô đất nền. Tổng số vốn đầu tư dự án lên đến 3.318 tỷ đồng.

Dù chỉ mới được cấp phép nhưng Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn - đã chuẩn bị cho dự án trên từ rất lâu. Năm 2018, đại gia 8X này đã thành lập Công ty TNHH MTV Khu đô thị Bàu Giang tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng.

Đến năm 2019, Nguyễn Văn Hậu trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên 250 tỷ đồng. Cả hai năm 2019 và 2020, Công ty Bàu Giang không thu được đồng nào, báo lỗ lần lượt là 494 triệu đồng và 1 tỷ đồng.

Ngày 26/2/2024, Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) cùng ba cán bộ ở Tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group), Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Mở rộng điều tra, đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 17 bị can, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan...

Mới đây nhất, ngày 27/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hậu và hàng loạt quan chức, cựu quan chức các địa phương để xảy ra sai phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.

Trong khi đó, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là kết quả điều tra vụ án lớn liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Hiện cơ quan Công an đang tập trung điều tra hành vi sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, đồng thời điều tra các sai phạm khác có liên quan.

Nguyễn Văn Hậu được cho là đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là Uỷ viên ban thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền Nhân dân.