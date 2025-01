Sai lầm của tuổi trẻ là lấy chồng?

Chị em cho rằng sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ là lấy chồng, nhưng giả sử có cỗ máy thời gian quay lại quá khứ, chị em nghĩ có chắc mình chọn một con đường khác? Ảnh minh họa Ngày nghỉ, lướt qua một nhóm phụ nữ trên mạng, tôi bật cười mãi không thôi. Có chị em tinh nghịch nào đó đưa lên dòng trạng thái: “ Sai lầm của tuổi trẻ là….”. Chữ “sai lầm” được in hoa trên nền xanh da trời mát mắt, như khuyến khích ai nấy chia sẻ những bí mật thầm kín. Vui nhất là mấy trăm bình luận không hẹn mà chung một nội dung: “Lấy chồng sớm!”, “Lấy chồng! ”,“ Ham lấy chồng!”. Phụ nữ hay nói không thành có, nói một đằng nghĩ một nẻo. Vậy nên, có lẽ, những lời bình bình luận kèm mặt cười mặt khóc kia là chưa chắc là sự thật! Bởi vì, lấy chồng với một cô gái trưởng thành không chỉ như hoa đến lúc thì nở, mà ngay thời điểm tuổi trẻ đó, ai cũng cảm thấy thấy vui, thấy hạnh phúc, thiết tha muốn ở cạnh người đàn ông mình yêu thương. Biết bao cô gái đã từng mơ suốt chặng thanh xuân về một ngôi nhà nhỏ như ngày bé chơi đồ hàng cùng chúng bạn. Ngôi nhà của riêng mình, có gian bếp ấm áp, có những đứa trẻ xinh xắn cười đùa, những đứa trẻ của mình. Ngày xúng xính áo cô dâu, thanh tân lộng lẫy như công chúa, cô gái nào cũng vui tươi cũng tự hào khi bản thân trưởng thành. Hôm qua có thể ngán ngẩm lời cằn nhằn của mẹ, thèm đi ra khỏi nhà, hôm nay ôm hoa cưới bước lên bậc thềm nhà chồng là về nhà mẹ cũng trở nên xa ngái. Hôm qua, hôm kia mệt buồn là sẵng giọng với ba mẹ em út, hôm nay biết cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, từng bước chân đi đã biết nương khẽ nhẹ nhàng. Hôm qua thích cái áo đầm, thỏi son, đôi giày, không ngần ngại tiêu nửa tháng lương, thiếu hụt thì về nhà xin mẹ bám ba; Hôm nay, ngày mai, rồi ngày kia, lương mình lương chồng, ghi ghi chép chép, cầm lên bỏ xuống cân cân nhắc nhắc vì có trăm mối lo toan… Ở đời, đa phần, người ta chỉ trưởng thành và trở nên rực rỡ khi qua trải nghiệm. Không có áp lực thì không có kim cương là điều ai cũng biết. Giả sử, tất cả các cô gái lớn lên đều ở nhà mình, không lập gia đình hay “đợi chơi chán” như cách nói của các bạn trẻ bây giờ thì tốt hơn “lấy chồng” và “lấy chồng sớm” không? Có khiến các cô hạnh phúc hơn không? Ảnh minh họa Tôi thừa nhận có không ít bạn gái độc thân hoặc lập gia đình muộn, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Tôi đã từng gặp những người ấy! Các cô độc lập giỏi giang, đủ bản lĩnh để hạnh phúc với điều mình chọn. Họ không nói "giá như...", không than “ế”, không quýnh quáng tìm một bờ vai rồi sai lầm… Vậy nên, khi các chị em "la to" sai lầm của tuổi trẻ là lấy chồng, giả sử có cỗ máy thời gian quay lại quá khứ, nhưng xóa hết ký ức, như phim khoa học giả tưởng, chị em có chắc mình chọn một con đường khác? Tuy vậy, từ những lời bình luận của các chị các em, bình tâm lại, tôi nghĩ không 5 thì cũng 3 phần là sự thật. Sự thật là ở khắp nơi, dường như dưới mọi mái nhà từ xưa đến giờ, luôn có những người đàn bà mệt mỏi, quá tải bởi nhiều gánh nặng. Thiên tính yêu thương chăm sóc tận tụy của đàn bà khiến họ vừa cạn kiệt sức lực vừa dễ rơi vào cô đơn tột cùng. Có mấy người đàn bà chưa trải qua những nỗi cô đơn đó? Cô đơn trong ngôi nhà xa lạ không có chỗ nào từng thuộc về ký thức yêu thương? Cô đơn trong những cơn nghén nghĩ mình có thể ngừng thở? Cô đơn trong những nỗi lo tiền bạc, dạy dỗ rồi tương lai cho con cái? Cô đơn khi mỗi ngày nhìn người đàn ông xưa vì yêu mà mình theo về, dần trở nên lạ xa… Mình mệt thì mình kêu lên, có người sẵn sàng nghe mình kêu là vui rồi. Tôi cho những lời bình luận của chị em trên mạng là tiếng kêu, là vì họ muốn được yêu thương, an ủi vỗ về, chăm sóc. Tôi muốn cười và thương đàn bà đến ứa nước mắt. Tự nhiên trong đầu tôi nhớ đến câu nói vần vè, ngày nhỏ ngồi trong góc nhà học bài, nghe nội thủ thỉ với mẹ: “Bán rẻ hơn ngồi không, có chồng hơn ở giá!”! Triệu Vẽ