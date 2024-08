Rau ngót nên vò xong mới rửa hay rửa xong mới vò? 

Loài rau này cũng là nguồn cung cấp chất xơ quý báu, giúp cải thiện sức khoẻ của hệ tiêu hoá, chống táo bón va phòng xơ vữa động mạch.

Theo bài đăng trên website của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, rau ngót có hàm lượng vitamin A, C cao hơn so với một số loại cam, chanh, bưởi... Đây là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, điều chỉnh nồng độ cholesterol và miễn dịch.

Hàm lượng vitamin C có trong rau ngót còn giúp vết thương mau lành, chống lão hoá;còn vitamin A cần thiết cho sự tăng trưởng và cho thị lực, chống nhiễm khuẩn và duy trì làn da khỏe mạnh.

Theo Đông y, rau ngót có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tăng tiết nước bọt...

Bà bầu ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối thai kỳ nên hạn chế ăn rau ngót bởi nó chứa papaverin - một chất gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non (chính chất này giúp tử cung tăng co bóp để loại trừ sản dịch cho các bà mẹ mới sinh con).