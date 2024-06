Quốc hội thông qua cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hay đồ uống có cồn khác.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định "trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi thì không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ".

Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung "mà không có người lớn ngồi cùng" khi chở trẻ em trên ô tô.

Tiếp thu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý tại khoản 3 Điều 10 của dự thảo Luật.

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ trên xe.