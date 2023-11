Quốc hội sẽ chốt những thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước (Điều 18), có ý kiến đề nghị bổ sung thông tin "dân tộc"; số, ngày, tháng cấp chứng minh nhân dân đã cấp trước đó, tránh tình trạng người dân phải mang kèm thêm một giấy xác nhận của cơ quan công an để thực hiện giao dịch đã dùng chứng minh nhân dân trước đó.

Bên cạnh đó, thông tin "dân tộc", thông tin về chứng minh nhân dân của công dân đã ghi nhận trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Trong trường hợp cần khai thác thông tin về dân tộc hoặc chứng minh nhân dân của cá nhân, đều có thể tiếp cận một cách thuận tiện hoặc có thể khai thác thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, hiện nay Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, không còn tình trạng yêu cầu người dân phải mang kèm giấy xác nhận thông tin chứng minh nhân dân đã cấp trước đây khi thực hiện các giao dịch.

Điều 18 trong dự thảo Luật quy định thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm: Hình Quốc huy; Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; Dòng chữ "CĂN CƯỚC"; Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quốc tịch; Nơi cư trú; Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; Nơi cấp: Bộ Công an.

Liên quan đến nội dung này, có ý kiến đề nghị bỏ trường thông tin "Nơi đăng ký khai sinh" vì thông tin này có thể thay đổi, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định nơi đăng ký khai sinh được in trên thẻ căn cước sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong các thủ tục hành chính hoặc giao dịch cần chứng minh nơi đăng ký khai sinh.