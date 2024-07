Quảng Trị: Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Liên quan đến những vi phạm về đất đai xảy ra tại huyện Hướng Hóa, trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.