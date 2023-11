Quảng Ninh lập kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP 2 con số

Ngày 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 41 để thảo luận về tình hình, kết quả công tác năm 2023; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương và tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 11,02%

Theo báo cáo, trong năm 2023 Quảng Ninh đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. GRDP của tỉnh năm 2023 ước đạt 11,02%, cao hơn 0,74 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,28%). Quy mô kinh tế Quảng Ninh ước đạt trên 312.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.300 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 39.632 tỷ đồng, bằng 94% dự toán tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 33% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện đạt 29.543 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên ước đạt 13.824 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.