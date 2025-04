Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh xây nhà ở xã hội trong các dự án thương mại

Tỉnh Quảng Nam sẽ ưu tiên tập trung triển khai phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị lớn, địa bàn phát triển các khu công nghiệp có sử dụng nhiều lao động như Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Điện Bàn…

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc dự án nhà ở thương mại có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội do chủ đầu tư nhà ở thương mại trực tiếp xây dựng nhà ở xã hội cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để đôn đốc các chủ đầu tư đầu tư khẩn trương thực hiện.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành 1 dự án thuộc quỹ đất tại Khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty cổ phần tư vấnđầu tưnông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao, du lịch STO có diện tích 2,44 ha, tại Thị xã Điện Bàn, dự kiến sẽ hoàn thành 1.176 căn hộ.

Trong năm 2026, tỉnh Quảng Nam dự kiến hoàn thành 6 dự án, với tổng số 3.316 căn hộ. Cụ thể, Khu nhà ở Công nhân của Công ty Danatol tại huyện Núi Thành; Quỹ đất thuộc dự án Khu dân cư An Phú tại TP. Tam Kỳ.

Ngoài ra còn có quỹ đất thuộc Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 (huyện Núi Thành), Quỹ đất thuộc dự án khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài giai đoạn 1, phường Thanh Hà (TP. Hội An); Khu nhà ở xã hội trong Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) và quỹ đất thuộc Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu (Hội An).

Năm 2027, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ hoàn thành 5 dự án với 3.501 căn hộ. Đến năm 2029, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành 2 dự án với 3.869 căn hộ và năm 2030 sẽ hoàn thành 3 dự án với 4.053 căn hộ…