Quân sự thế giới hôm nay (26-12): Mỹ cho phép Ai Cập hiện đại hóa xe tăng M1A1

Quân sự thế giới hôm nay (26-12) có những nội dung sau: Thụy Điển nâng cấp máy bay chiến đấu Gripen C/D; Mỹ cho phép Ai Cập hiện đại hóa xe tăng M1A1; Austal cung cấp tàu tuần tra lớp Cape Evolved cho Lực lượng Biên phòng Australia. * Thụy Điển nâng cấp máy bay chiến đấu Gripen C/D Tập đoàn Saab của Thụy Điển vừa nhận đơn đặt hàng bổ sung từ Cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV) để tiếp tục phát triển và nâng cấp máy bay chiến đấu đa năng Gripen C/D. Việc gia hạn hợp đồng này nêu bật cam kết của Thụy Điển trong việc hiện đại hóa năng lực phòng không bằng cách tích hợp các hệ thống tên lửa mới. JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng do tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển. Ảnh: Saab

Theo đó, Saab sẽ triển khai một số cập nhật quan trọng và nghiên cứu tích hợp các tên lửa không đối không và không đối đất trong tương lai, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của phi đội Gripen C/D. JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng do Saab phát triển, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1988 và được đưa vào sử dụng năm 1996. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ phòng không đến tấn công mặt đất, đồng thời có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Nền tảng này có tính linh hoạt và cơ động cao, nổi bật với khả năng bị radar phát hiện thấp và khả năng hoạt động từ nhiều căn cứ không quân. Gripen được trang bị động cơ tua-bin phản lực có chế độ tăng lực (afterburner). Phiên bản Gripen E/F cải tiến sử dụng động cơ General Electric F414 mạnh hơn. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.125 km/giờ, cho phép di chuyển nhanh và thực hiện đánh chặn hiệu quả. Phiên bản tiêu chuẩn có tầm hoạt động 800km, trong khi bản Gripen E/F lên đến 1.300km. Cấu hình của Gripen thay đổi đôi chút giữa các phiên bản, Gripen C/E và Gripen D/F, tùy thuộc vào quy mô phi hành đoàn và nhiệm vụ cụ thể. Thiết kế của máy bay cho phép vận hành với một hoặc hai phi công, tùy thuộc vào biến thể. Về hỏa lực, Gripen được trang bị pháo 27mm bên trong và có thể mang tải trọng tới 4.200kg. Phiên bản Gripen NG có tải trọng lên tới 5.300kg, có thể mang nhiều loại đạn dược và hệ thống tên lửa bên ngoài hơn. Tính linh hoạt này cho phép Gripen có khả năng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, từ không chiến đến tấn công chính xác. Bằng cách hiện đại hóa phi đội Gripen C/D hiện có bằng các hệ thống vũ khí và công nghệ tiên tiến, Thụy Điển đặt mục tiêu duy trì khả năng phòng không không quân mạnh mẽ và bền vững, được điều chỉnh để đáp ứng cả nhu cầu hoạt động hiện tại và tương lai. * Mỹ cho phép Ai Cập hiện đại hóa xe tăng M1A1 Chính quyền Mỹ đã phê duyệt một giao dịch quân sự quan trọng với Ai Cập nhằm mục đích hiện đại hóa thiết bị quốc phòng của quốc gia này. Thỏa thuận này bao gồm việc hiện đại hóa 555 xe tăng M1A1 Abrams trong Quân đội Ai Cập, cũng như việc mua tên lửa Hellfire và đạn dẫn đường chính xác. Ai Cập đang duy trì một đội gồm 1.130 xe tăng M1A1 Abrams. Ảnh: US DoD

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, M1A1 Abrams sẽ được nâng cấp lên cấu hình M1A1 SA, bao gồm các công nghệ tiên tiến như hệ thống chỉ huy và kiểm soát FBCB2 và kính ngắm nhiệt cho súng máy 12,7mm. Việc nâng cấp cũng bao gồm tăng cường lớp giáp bảo vệ. Ngoài ra, Ai Cập còn đặt mua 2.183 tên lửa Hellfire cũng như đạn dẫn đường chính xác. M1A1 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba, được thiết kế cho các tình huống chiến đấu hiện đại. Xe có chiều dài khoảng 9,77m (bao gồm cả súng), rộng 3,66m, cao 2,44m và có trọng lượng 63 tấn. Được trang bị động cơ tua bin khí AGT-1500 công suất 1.500 mã lực, xe có thể đạt tốc độ tối đa 67km/giờ và có phạm vi hoạt động khoảng 426km. Vũ khí chính của xe tăng bao gồm pháo nòng trơn M256 120mm, có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm đạn xuyên giáp và đạn nổ. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt súng máy hạng nặng M2 12,7mm gắn trên nóc để phòng không tầm gần và 2 súng máy M240 7,62mm, một súng gắn đồng trục và một súng gắn trên tháp pháo. Lớp giáp composite tiên tiến, kết hợp công nghệ Chobham và các lớp uranium nghèo, mang lại khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa như đạn nhỏ và đạn chống tăng. Bằng cách nâng cấp đội xe tăng, Ai Cập sẽ tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời cải thiện khả năng tương tác với các lực lượng Mỹ và đồng minh. Chương trình này không bổ sung thêm xe mới vào kho vũ khí của Ai Cập mà tập trung vào việc chuẩn hóa thiết bị quân sự để giảm sự lỗi thời và tối ưu hóa chuỗi cung ứng hậu cần. * Austal cung cấp tàu tuần tra lớp Cape Evolved cho lực lượng Biên phòng Australia Theo Army Recognition, công ty đóng tàu Austal của Australia vừa ký một hợp đồng đóng thêm 2 tàu tuần tra lớp Cape Evolved cho Lực lượng Biên phòng nước này. Các tàu tuần tra mới này dự kiến sẽ nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng biên phòng. Austal Australia ký hợp đồng trị giá 137 triệu USD để đóng thêm 2 tàu tuần tra lớp Evolved Cape cho Lực lượng Biên phòng Australia. Ảnh: Austal

Tàu tuần tra lớp Cape Evolved đại diện cho bước tiến trong công nghệ phòng thủ hàng hải. Được thiết kế và chế tạo bởi Austal, lớp tàu này có thể sức chứa thủy thủ đoàn 32 người, các hệ thống trên tàu được cải tiến để nâng cao chất lượng của tàu. Tàu được tích hợp các công nghệ thu thập thông tin tình báo tiên tiến, đảm bảo khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng thời vẫn duy trì độ tin cậy và hiệu suất cao trên biển. Hai tàu tuần tra mới sẽ bổ sung cho đội tàu hiện tại của Lực lượng Biên phòng Australia, bao gồm 8 tàu lớp Cape nguyên bản do Austal chuyển giao từ năm 2012 đến năm 2015. QUỲNH OANH (tổng hợp)