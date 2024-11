Quân sự thế giới hôm nay (19-11): Quân đội Đức sở hữu “báo đốm” Leopard 2A7A1

Quân sự thế giới hôm nay (19-11) có những nội dung sau: Quân đội Đức sở hữu xe tăng Leopard 2A7A1; Croatia hiện đại hóa lực lượng vũ trang với UAV Bayraktar TB2; Hà Lan lần đầu thử nghiệm tàu tiếp dầu Zr.Ms. Den Helder trên biển. * Quân đội Đức sở hữu xe tăng Leopard 2A7A1 Quân đội Đức mới đây đã đưa vào biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7A1. Biến thể này là “sự lột xác” của dòng Leopard 2, được nâng cấp với các hệ thống bảo vệ và công nghệ tiên tiến, để giải quyết các thách thức trên chiến trường hiện đại. Một tính năng nổi bật của xe tăng Leopard 2A7A1 là việc tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động (APS) Trophy do Israel phát triển, cung cấp khả năng phòng thủ mạnh mẽ trước tên lửa chống tăng và súng chống tăng. Ảnh: German MoD

Leopard 2A7A1 là xe tăng chiến đấu chủ lực do KNDS phát triển, nhằm tiêu diệt lực lượng được trang bị vũ khí hạng nặng của đối phương, cung cấp hỏa lực hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh và giành ưu thế trong không gian chiến trường khốc liệt. Một tính năng nổi bật của Leopard 2A7A1 là việc tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động (APS) Trophy do Israel phát triển. Hệ thống này cung cấp khả năng phòng thủ mạnh mẽ trước tên lửa chống tăng và súng phóng lựu chống tăng, bằng cách phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trước khi chúng tấn công. Hệ thống Trophy được trang bị các ăng-ten radar và bệ phóng bên ngoài, trong khi bên trong được lắp đặt bộ điều khiển và nguồn điện tích hợp vào tháp pháo và khung gầm. Leopard 2A7A1 được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall L55A1 120mm, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn xuyên giáp động năng APFSDS, đạn nổ chống tăng HEAT và đạn nổ mạnh HE. Vũ khí này đảm bảo hỏa lực vượt trội và khả năng thích ứng trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Bên cạnh đó, xe tăng còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm MG3 để phòng thủ tầm gần và một trạm vũ khí điều khiển từ xa tùy chọn để tăng thêm hỏa lực. Ngoài ra, xe tăng còn được tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt PERI R17 A3, cho phép xác định mục tiêu và tham gia hỗ trợ tác chiến hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau. * Croatia hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng UAV Bayraktar TB2 Chính phủ Croatia vừa công bố đã mua máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của quốc gia này. Máy bay không người lái Baykar Bayraktar TB2. Ảnh: Army Recognition

Khoản đầu tư chiến lược này phản ánh cam kết của Croatia trong việc tăng cường năng lực phòng thủ, để ứng phó với những thách thức đang diễn ra trong khu vực và toàn cầu. Bayraktar TB2 là nền tảng không người lái, được biết đến rộng rãi với tính linh hoạt cao và hiệu quả về chi phí. UAV này được trang bị các công nghệ tiên tiến, bao gồm cảm biến quang điện/hồng ngoại (EO/IR), radar khẩu độ tổng hợp và các loại đạn tiên tiến. Máy bay có tải trọng lên tới 55kg. Nó có thể mang theo đạn nhiệt áp MAM-L và đạn nổ mạnh dẫn đường bằng laser MAM-C. TB2 có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ, tốc độ bay tối đa 129,6km/giờ và trần bay khoảng 9.000m. Việc tích hợp máy bay không người lái TB2 vào kho vũ khí quân sự của Croatia thể hiện sự cải thiện đáng kể về năng lực chiến thuật và chiến lược của nước này. UAV này không chỉ cung cấp khả năng thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) tiên tiến cùng khả năng phòng thủ của Croatia, mà còn cho phép nước này đóng vai trò tích cực hơn trong khuôn khổ phòng thủ của NATO. Bằng cách tận dụng hiệu quả UAV Bayraktar TB2, Croatia sẽ tự định vị mình ở vị trí tiên phong trong tác chiến máy bay không người lái hiện đại, đảm bảo một lực lượng vũ trang có năng lực và phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong tương lai. * Hà Lan lần đầu thử nghiệm tàu tiếp dầu Zr.Ms. Den Helder trên biển Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Hà Lan công bố, tàu tiếp dầu mới nhất của Hải quân Hoàng gia Hà Lan Zr.Ms. Den Helder đã bắt đầu chuyến đi đầu tiên trên biển, qua sông Danube, Biển Đen và Địa Trung Hải. Tàu tiếp dầu HNLMS Den Helder của Hải quân Hoàng gia Hà Lan. Ảnh: Dutch MoD

Dựa trên thiết kế của tàu Zr.Ms. Karel Doorman, Den Helder có chiều dài khoảng 179,5m và chiều rộng 26,4m. Tàu được trang bị hai cần cẩu 40 tấn và có thể chở tới 24 container trên biển. Tàu có khả năng phân phối 7.600m3 nhiên liệu diesel, 1.000m3 nhiên liệu trực thăng và 434 tấn hàng hóa khác, bao gồm cả đạn dược. Tàu có thể chở tối đa 2 trực thăng NH90 NFH hoặc 1 trực thăng NH90 NFH và 2 UAV. Ngoài ra, tàu còn có sức chứa 2 tàu đổ bộ chở quân LCVP và 2 tàu đánh chặn nhanh của lực lượng đặc nhiệm FRIS. Trước tàu Zr.Ms. Den Helder, Hải quân Hoàng gia Hà Lan đã vận hành một số tàu tiếp dầu để hỗ trợ các hoạt động của hạm đội. Gần đây nhất trong số này là tàu HNLMS Zuiderkruis và HNLMS Amsterdam. Được đưa vào hoạt động năm 1975, HNLMS Zuiderkruis là tàu tiếp dầu được thiết kế để cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các tàu hải quân trên biển. Sau gần 4 thập kỷ phục vụ, Zuiderkruis đã ngừng hoạt động vào tháng 2-2012 và sau đó được tháo dỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014. Trong khi đó, HNLMS Amsterdam được vận hành năm 1995. Con tàu được trang bị để cung cấp nhiên liệu, đạn dược và nhu yếu phẩm cho tàu hải quân, duy trì các hoạt động hàng hải. Vào tháng 12-2014, tàu đã được bán cho Peru. Việc phát triển Zr.Ms. Den Helder nhằm đáp ứng nhu cầu về một tàu tiếp tế dầu chuyên dụng, cũng như giúp Hải quân Hà Lan khôi phục và tăng cường khả năng hỗ trợ trên biển. QUỲNH OANH (tổng hợp)