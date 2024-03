Quân sự thế giới hôm nay (18-3): Vũ khí siêu vượt âm Avangard đạt vận tốc Mach 27

Theo Military Watch, Lockheed Martin đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, đẩy hết công suất sau nhiều năm trì hoãn do các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của chương trình, trong đó có cả các vấn đề về chất lượng của chính chiếc máy bay này.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm vũ khí William LaPlante đã phê duyệt mức tăng sản lượng sau khi xem xét các kết quả thử nghiệm, đánh giá vận hành, bắn đạn thật, luật pháp hiện hành, chiến lược sản xuất trong tương lai... Thông báo về quyết định quan trọng trong chương trình F-35 này ước tính Mỹ sẽ sản xuất 156 máy bay mỗi năm trong thời gian từ nay tới năm 2030 và có thể kéo dài sang những năm của thập niên 2030.

F-35 chính thức đi vào sản xuất hàng loạt sau 7 năm trì hoãn. Ảnh: Military Watch

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số dự kiến trước đó, trong đó riêng Không quân Mỹ trước đây đã dự định mua 110 chiếc F-35 mỗi năm. Cộng thêm đơn hàng từ Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và các khách hàng nước ngoài đưa sản lượng lên con số dự kiến gần 250 chiếc/năm. Tuy nhiên, với việc Không quân Mỹ lần lượt cân nhắc cắt giảm số lượng mua sắm xuống còn 80 chiếc, 60 chiếc và cuối cùng là “chốt” chỉ còn 48 chiếc mỗi năm, cộng thêm mức giảm đơn đặt hàng từ các khách hàng khác, sản lượng dự kiến sẽ không vượt quá 156 chiếc.

Việc phê duyệt và sản xuất quy mô lớn máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 ban đầu được dự kiến bắt đầu từ năm 2017, nhưng đã liên tục bị trì hoãn do nhiều lý do. Tháng 11-2019, Giám đốc đánh giá và thử nghiệm vũ khí Lầu Năm Góc Robert Behler nhận định F-35 vẫn chưa sẵn sàng cho thực chiến, nhấn mạnh thực tế là tất cả biến thể của máy bay này đều có độ tin cậy thấp và hay bị hỏng hóc hơn so với dự kiến. Khi đó, Giám đốc Chương trình F-35 của Lockheed Martin Greg Ulmer đã đặc biệt bày tỏ sự không đồng tình với đánh giá này của Lầu Năm Góc. Tiếp theo, vào tháng 10-2020, một loạt hỏng hóc liên tục xảy ra với F-35 và thiết bị mô phỏng thử nghiệm của nó đã khiến kế hoạch phê duyệt sản xuất quy mô lớn tiếp tục bị trì hoãn. Tháng 12-2020, Lầu Năm Góc quyết định tiếp tục hoãn đánh giá năng lực chiến đấu của F-35, vốn là điều kiện tiên quyết để quyết định đưa quy mô sản xuất lên mức hàng loạt.

Hiện nay, mặc dù F-35 đã được chính thức phê duyệt cho sản xuất hàng loạt, một câu đặt ra là liệu Lockheed Martin có thể đáp ứng được tiêu chí sản xuất hay không khi một loạt vấn đề tiếp tục nảy sinh trong năm 2023 và khách hàng cả trong nước và nước ngoài vẫn tiếp tục phàn nàn về những thiếu sót nghiêm trọng trong chất lượng của những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này.

HỮU DƯƠNG (tổng hợp)