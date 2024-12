Quân sự thế giới hôm nay (17-12): Nga hiện đại hóa pháo phản lực Smerch và Tornado-S 300mm

Quân sự thế giới hôm nay (17-12) có những nội dung sau: Ấn Độ tiến hành thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ Zorawar ở địa hình đồi núi; Bồ Đào Nha là quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng máy bay tấn công A-29N Super Tucano của Brazil; Nga hiện đại hóa pháo phản lực Smerch và Tornado-S 300mm. * Ấn Độ tiến hành thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ Zorawar ở địa hình đồi núi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và công ty Larsen & Toubro (L&T) gần đây đã công bố những thử nghiệm mới nhất của xe tăng hạng nhẹ Zorawar, một nền tảng chiến đấu mới được thiết kế riêng cho các hoạt động ở địa hình đồi núi. Xe tăng hạng nhẹ Zorawar là nền tảng chiến đấu mới được thiết kế riêng cho các hoạt động ở địa hình đồi núi. Ảnh: Indian Social Media

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố cho thấy Zorawar tham gia vào các cuộc tập trận bắn đạn thật ở độ cao hơn 4.200m, chứng minh độ chính xác khi bắn và khả năng cơ động trong một số môi trường nhiều thách thức. Những cuộc thử nghiệm này diễn ra tại Ladakh, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược với Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 354 xe tăng hạng nhẹ này để tăng cường khả năng chiến đấu ở địa hình đồi núi. Được phát triển hoàn toàn trong nước, Zorawar đại diện cho sự thay đổi đáng kể so với các nền tảng bọc thép nặng hơn trước đây vốn được lực lượng mặt đất của quốc gia này triển khai để thực hiện nhiệm vụ tại địa hình đồng bằng và sa mạc. Theo tờ Hindustan Times, nguyên mẫu Zorawar đã được hoàn thiện tại cơ sở của L&T vào tháng 7. Xe tăng này dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2027, nhằm củng cố thế trận phòng thủ của Ấn Độ. Hiện tại, Quân đội Ấn Độ đã triển khai hàng chục xe tăng T-72 và T-90 do Nga thiết kế đến Ladakh. Mặc dù những mẫu xe tăng này được biết đến là có khả năng chiến đấu đáng gờm trong nhiều tình huống, nhưng hiệu quả hoạt động của chúng bị hạn chế bởi điều kiện không khí, độ dốc lớn và địa hình gồ ghề của các khu vực đồi núi. Việc triển khai Zorawar nhằm mục đích thu hẹp những khoảng cách về khả năng này, bằng cách tối ưu hóa nền tảng để đạt hiệu suất ở độ cao lớn, cơ động cao và thời gian phản ứng nhanh. Không chỉ có hỏa lực và lớp giáp, Zorawar được trang bị động cơ cải tiến để đạt hiệu suất hoạt động trong môi trường thiếu oxy, hệ thống treo tiên tiến và cảm biến thu thập mục tiêu hiện đại nhằm đảm bảo độ chính xác dù tầm nhìn hạn chế và điều kiện thời tiết khó khăn. * Bồ Đào Nha là quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng máy bay tấn công A-29N Super Tucano của Brazil Mới đây, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố quyết định mua 12 máy bay tấn công hạng nhẹ A-29N Super Tucano của Brazil với giá 200 triệu euro. Thỏa thuận này bao gồm cả một máy bay mô phỏng, các gói hỗ trợ hậu cần và sự tham gia của ngành công nghiệp Bồ Đào Nha vào quá trình sản xuất. A-29N Super Tucano là máy bay tấn công hạng nhẹ do tập đoàn Embraer của Brazil chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ trên không tầm gần (CAS), tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), cũng như các nhiệm vụ huấn luyện phi công nâng cao. Ảnh: Embraer

A-29N là máy bay tấn công hạng nhẹ do tập đoàn hàng không vũ trụ Brasil Embraer chế tạo để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trên không tầm gần (CAS), tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như đào tạo nâng cao. Phương tiện này có khả năng cơ động cao và có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao và địa hình hiểm trở. Bồ Đào Nha sẽ là nhà khai thác châu Âu đầu tiên của A-29N Super Tucano, đánh dấu bước phát triển của Embraer với những nỗ lực mở rộng thị trường trong các quốc gia thành viên NATO. * Nga hiện đại hóa pháo phản lực Smerch và Tornado-S 300mm Theo truyền thông của Nga, công ty NPO Splav đã khởi động các chương trình hiện đại hóa pháo phản lực BM-30 Smerch và Tornado-S, nhằm cải thiện tầm bắn và độ chính xác của các hệ thống này, có khả năng mở rộng tầm bắn lên tới 180-200km. Pháo phản lực BM-30 Smerch được phát triển để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm xe bọc thép, pháo binh, cơ sở hạ tầng. Ảnh: Army Recognition

Theo đó, Splav sẽ nâng cấp khả năng của các loại đạn tên lửa dẫn đường và tên lửa cỡ 300mm, cụ thể là các loại đạn 9M55F/K và 9M544/549, được sử dụng trong các pháo phản lực Smerch và Tornado-S. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các đặc tính khí động học của các loại đạn, ví dụ như giảm tiết diện của các cụm bánh lái khí động học và giảm thiểu các phần nhô ra trên bề mặt, nhằm mục đích cải thiện tầm bắn và các đặc tính bay. Các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn được cải tiến nhằm mở rộng tầm bắn của các hệ thống này và tiệm cận hiệu suất hoạt động của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Ngoài những cải tiến trên, Splav cũng đang phát triển một loại tên lửa dẫn đường với động cơ phản lực tích hợp, dự kiến sẽ duy trì vận tốc khoảng 1.000m/giây trong giai đoạn bay cuối và đạt tầm bắn lên tới 300-330km. Nếu thành công, nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công chính xác tầm xa của hệ thống pháo phản lực 300mm. Tornado-S là phiên bản hiện đại hóa của BM-30 Smerch, tích hợp tên lửa dẫn đường mới có tầm bắn lên tới 120km. Ảnh: Army Recognition BM-30 Smerch là pháo phản lực phóng loạt của Nga, ra mắt lần đầu vào cuối những năm 1980, được phát triển để tấn công nhiều mục tiêu như xe bọc thép, pháo binh và cơ sở hạ tầng. Hệ thống gồm 12 ống phóng, cho phép bắn một loạt đạn trong vòng 38 giây và bao phủ diện tích 672.000m2. Smerch hỗ trợ nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ phân mảnh, đầu đạn nhiệt áp và đầu đạn chùm. Tornado-S là phiên bản hiện đại hóa của Smerch, tích hợp tên lửa dẫn đường mới có tầm bắn lên tới 120km, có chương trình bay riêng lẻ và hệ thống dẫn đường quán tính. Những cải tiến này giúp cải thiện độ chính xác nhắm mục tiêu gấp 15-20 lần so với hệ thống Smerch ban đầu. Tornado-S tương thích với các loại đạn trên Smerch hiện có. Bên cạnh đó, tổ hợp này còn được tích hợp hệ thống dẫn đường và kiểm soát hỏa lực tự động (AGFCS), cho phép dẫn đường tự động, thu thập thông tin về mục tiêu nhanh và khai hỏa một cách độc lập. QUỲNH OANH (tổng hợp)