Quân sự thế giới hôm nay (10-9): Nga xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-57

Tham gia cuộc tập trận chung lần này, Ấn Độ cử tàu khu trục lớp Talwar INS Tabar cùng máy bay tuần tra biển P-8I Neptune. Phía Pháp cử khinh hạm tàng hình FS Provence, tàu ngầm lớp Suffren và các máy bay Atlantique 2, MB-339, NH90 và Dauphin.

Cuộc tập trận Varuna lần thứ 22 bao gồm các nội dung diễn tập chiến thuật nâng cao, tập trận tác chiến chống ngầm, FLYEX, tập trận phòng không và các hoạt động hàng hải khác.

Tập trận hải quân chung giữa Ấn Độ và Pháp lần đầu được tổ chức vào năm 2001 và được đặt tên chính thức là Varuna. Hai bên cho biết, các cuộc tập trận Varuna giúp Ấn Độ và Pháp tăng cường năng lực hải quân, đồng thời thúc đẩy hợp tác vì trật tự tốt đẹp trên biển cũng như cam kết của cả hai quốc gia đối với an ninh, an toàn và tự do của các vùng biển chung toàn cầu.