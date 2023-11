Quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức chạy đêm quanh hồ Gươm

Trong đó, quận yêu cầu chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan đến hoạt động văn hóa - thể thao, gian hàng có thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đáng lưu ý, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao được đề nghị hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.