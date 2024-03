Quà tặng 8/3: Hoa tươi hút khách, 'hoa ăn được' và ‘quà độc’ tăng nhiệt

Hoa tươi hút khách

Hoa tươi vẫn là món quà được nhiều người lựa chọn để gửi gắm tình cảm cho phái đẹp trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), hoa tươi được bày bán phong phú với đa dạng các loại hoa trong nước và nhập khẩu. Sức mua hoa tươi 8/3 năm nay cũng “tăng nhiệt” hơn so với năm ngoái.

Chị Nguyễn Ngọc Hương Giang (26 tuổi, chủ shop hoa tươi) chia sẻ: “Ngày 8/3 là một trong những dịp tiêu thụ lượng hoa lớn nhất trong năm, gấp 3-4 lần so với ngày thường. Năm ngoái kinh tế khó khăn nên những dịp lễ như thế này ít khách. Cũng may năm nay, lượng khách đến mua có tăng so với đợt cuối năm ngoái. Nhìn chung thì giá thành không có nhiều chênh lệch so với ngày thường, chỉ có một số hoa tăng nhẹ do gần đến ngày 8/3 thôi”.

Giá hoa tươi không có nhiều chênh lệch so với ngày thường.

Ở cửa hàng của chị Giang, hoa hồng bông đỏ, đẹp và tươi có giá 150.000 đồng đến 200.000 đồng một bó; hoa cẩm tú cầu dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng, hoa ly có giá 60.000 đồng, riêng hoa ly kép có giá mắc hơn, từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng, hoa chuỗi ngọc chỉ 40.000 đồng, hoa hướng dương giá 30.000 - 50.000 đồng/bông, hoa ly giá 25.000 đồng - 35.000 đồng/bông,...

Chị Thu Phương (31 tuổi, chủ shop hoa tươi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ) cho biết, năm nay, lượng khách mua khá ổn định, không chỉ mua hoa, nhiều người còn đặt gói hoa trực tiếp và online.