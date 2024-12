Quá tải người đi cập nhật tài khoản trước hạn khóa, khách phải chờ cả tiếng

Khách hàng lấy số từ đầu giờ sáng, biết còn rất lâu mới tới lượt nên tranh thủ ghé qua một ngân hàng khác để cập nhật tài khoản, khi quay lại PGD Vietcombank, anh vẫn tiếp tục chờ thêm 40 phút nữa mới tới lượt. Chỉ còn đúng hai tuần nữa, ngày 31/12/2024 là thời hạn cuối cùng để các chủ tài khoản ngân hàng phải cập nhật sinh trắc học nếu không muốn bị tạm dừng giao dịch trực tuyến (chuyển tiền trực tuyến, giao dịch trực tuyến bằng thẻ, rút tiền bằng mã QR, các giao dịch thẻ bằng phương thức điện tử khác) từ ngày 1/1/2025. Cùng với đó, khách hàng nếu chưa cập nhật giấy tờ tuỳ thân mới thay thế giấy tờ tuỳ thân hết hiệu lực (CMND, CCCD, hộ chiếu, thị thực) sẽ bị tạm dừng giao dịch tại tất cả các kênh (quầy, trực tuyến, ATM) từ 1/1/2025. Đây là các quy định theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Chỉ còn 2 tuần để các chủ tài khoản ngân hàng chạy đua “chuyến tàu cuối” nếu không muốn bị gián đoạn giao dịch. Theo ghi nhận của VietNamNet tại các phòng giao dịch (PGD) ngân hàng trên địa bàn Hà Nội trong ngày 16/12, lượng khách hàng đến đăng ký xác thực sinh trắc học tại quầy rất đông khiến nhiều phòng giao dịch trở nên quá tải. Tại PGD Techcombank Linh Đàm, từ 9h sáng lượng khách hàng đã lấy số chờ giao dịch ngồi không còn một ghế trống. Trên 50% trong số đó đến để hoàn tất thủ tục xác thực sinh trắc học tại quầy do thiết bị di động không hỗ trợ NFC (công nghệ kết nối không dây), hoặc cập nhật số CCCD mới với những khách hàng đăng ký mở tài khoản bằng CMND 9 số. Chị Nguyễn Thị Diện, giao dịch viên Techcombank Linh Đàm cho biết: “Lượng khách hàng đến yêu cầu hỗ trợ xác thực sinh trắc học và cập nhật số CCCD mới tăng đột biến kể từ sau ngày 10/12, nên khách đến giao dịch những ngày này phải chờ đợi khá lâu. Một số khách hàng đến thực hiện các giao dịch khác nhưng cũng tranh thủ cập nhật sinh trắc học luôn”. Lượng khách hàng đến đăng ký sinh trắc học và cập nhật số CCCD gắn chip tăng đột biến trong vài ngày gần đây. Ảnh: NT. Chị Hà Hoài Thu, một khách hàng của Techcombank cho biết: “Dù biết đến Quyết định 2345 có hiệu lực từ 1/7/2024 là cần phải xác thực sinh trắc học mới có thể chuyển tiền có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng, nhưng vì điện thoại không hỗ trợ NFC, lại chẳng mấy khi chuyển tiền giá trị lớn, nên tôi "lười” không đi đăng ký. Đến khi biết được hạn chót là 31/12/2024 nên phải tranh thủ làm ngay”. Theo quan sát, mỗi khách hàng chỉ mất từ 3 – 5 phút để hoàn tất việc xác thực sinh trắc học. Với những khách hàng mở tài khoản online, thời gian xác thực sẽ lâu hơn do nhân viên ngân hàng phải cập nhật lại thông tin cá nhân của khách. Tuy nhiên, để đến lượt được hỗ trợ, khách hàng tại Techcombank Linh Đàm phải chờ khoảng trên 40 phút kể từ lúc lấy số thứ tự. “Nhiều người thường đến vào đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều, đó là khoảng thời gian các ngân hàng thường bị quá tải do quá đông người đến giao dịch. Nếu muốn không mất thời gian chờ đợi thì khách hàng nên đến vào thời điểm cuối buối sáng hoặc chiều”, giao dịch viên Nguyễn Thị Diện cho biết. Tuy nhiên, mức độ quá tải tại Techcombank Linh Đàm chưa là gì so với PGD của Vietcombank Linh Đàm ngay kế bên. Trong buổi sáng 16/12, luôn có khoảng trên 30 khách hàng ngồi túc trực, nhiều người trong số đó chờ đợi được hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Một khách hàng nam cho biết, anh đến lấy số từ đầu giờ sáng, thấy còn rất lâu mới tới lượt nên tranh thủ ghé qua một ngân hàng khác gần đó để nhờ hỗ trợ xác thực tài khoản khác. Sau 40 phút, quay lại PGD Vietcombank, anh vẫn tiếp tục chờ thêm khoảng 40 phút nữa mới tới lượt. Có rất đông khách hàng chờ đợi tại VCB Linh Đàm. Ảnh: NT. Điều tương tự cũng diễn ra với các PGD có quy mô lớn của VPBank, BIDV, ACB, TPBank,…. Tuy nhiên, tại một PGD của Agribank CN Thanh Trì và PGD VietinBank Kim Liên, mỗi PGD chỉ có khoảng 5 – 6 khách hàng đến giao dịch, phần lớn trong số họ đến vì mục đích hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Một giao dịch viên tại PGD của Agribank cho biết, tất cả các điểm giao dịch của Agribank đều hỗ trợ khách hàng cài đặt sinh trắc học. Tuy nhiên, nhiều khách hàng có xu hướng tìm đến các chi nhánh, PGD “hoành tráng” nên những nơi này thường quá tải, trong khi các PGD nhỏ, ở những vị trí không phải là trung tâm thì lại hỗ trợ rất nhanh và không phải chờ đợi. Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 1/7/2024, một số loại giao dịch trực tuyến của khách hàng cá nhân bắt buộc phải xác thực bằng nhận dạng sinh trắc học.

Ngoài ra, Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN ban hành ngày 28/6/2024 cũng yêu cầu các tổ chức tài chính phải kiểm tra tính hiệu lực của giấy tờ tùy thân, xác thực thông tin sinh trắc học và cập nhật thông tin cư trú của khách hàng.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến và giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM nếu rơi vào tình trạng: Chưa hoàn thành đổi số đối chiếu giấy khai báo và thông tin sinh trắc đúng; chưa cập nhật, tiện ích bổ sung thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân đã hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, Luật Căn cước 2023 quy định tất cả các giấy CMND 9 số và 12 số sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2024, yêu cầu người dân phải đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Điều này đòi hỏi các khách hàng cần cập nhật thông tin CCCD mới trong hồ sơ để không bị gián đoạn giao dịch.

Những quy định này bảo đảm an toàn bảo mật thanh toán trực tuyến, từ đó hình thành không gian mạng lành mạnh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.