Quá coi trọng việc học, mẹ "quên" dạy đạo đức cho con

Mong muốn con học giỏi và chỉ “nhăm nhăm” dạy học cho con, thậm chí phải dỗ dành, nịnh nọt, đáp ứng mọi yêu cầu của con để con… học mà “quên” dạy đạo đức cho con, 2 đứa con nhà chị Nguyễn Thuỳ An (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên ngang bướng, coi thường mẹ. Chị Thuỳ An luôn tự hào rằng mình dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho con. Chị có hai đứa con trai, đứa lớn 13 tuổi và đứa nhỏ 10 tuổi. Từ nhỏ, chị không bao giờ quát mắng hay áp đặt các con. Với chị, yêu thương con nghĩa là làm tất cả để chúng luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Từ nhỏ, cậu con trai lớn của chị đã nổi tiếng học giỏi. Cậu bé giành nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi của trường, của quận. Có được kết quả ấy, công sức của chị Thuỳ An rất lớn. Sau một ngày đi làm về, dù mệt mỏi đến đâu, chị Thuỳ An cũng hướng dẫn con học bài.

Nhiều cha mẹ không có kỷ luật trong việc chiều con, chỉ biết nuông chiều con. Ảnh minh hoạ Thế nhưng, từ khi bước vào tuổi dậy thì, cậu con trai của chị "bỗng biến thành đứa trẻ khác". Con ham mê chơi game, không còn chịu khó học hành như trước khiến kết quả rớt thê thảm. Chị Thuỳ An rất sốt ruột nhưng không có biện pháp kỷ luật nào với con. Lúc nào, chị vẫn ngon ngọt nịnh con học và cố gắng đáp ứng các điều kiện của con. Điều đáng nói là con trai chị thường xuyên có thái độ xấc xược với mẹ nếu gặp chuyện gì không vừa ý. Thế nhưng, chị Thuỳ An vẫn "nín nhịn" chứ không quát mắng. Lúc nào chị cũng nói với con rất nhẹ nhàng và luôn phải "dỗ dành" chỉ vì muốn con học bài. Nhưng càng được thể, chỉ cần có chuyện gì khó chịu, cậu liền ném sách vở, giậm chân thình thịch, thậm chí là quát mẹ xơi xơi. Cậu con trai thứ 2 còn ngang bướng hơn. Nhưng chị Thuỳ An không có kỷ luật trong việc dạy con. Con sai, con hư, chị không có hình phạt nào cho con. Với chị, miễn con nghe lời mẹ ngồi học bài là được, mọi thứ khác không quan trọng. Thế nên, dù chưa bước vào tuổi dậy thì, cậu con trai thứ 2 đã có thái độ không đúng mực với mẹ. Cậu thường xuyên quát mẹ, gắt gỏng với mẹ khi mẹ nhắc nhở học, khi mẹ không cho xem ti vi… Trước việc con quát, chị Thuỳ An vẫn không phản ứng. Chị vẫn nhẹ nhàng nịnh nọt, dỗ dành con để con đi học bài. Cậu con trai thường xuyên học kiểu chống đối nên kết quả học tập không cao, dù suốt ngày thấy mẹ ép học.

Trẻ cần được học cách chịu trách nhiệm, tôn trọng người khác và chấp nhận giới hạn. Ảnh minh hoạ Vì quá nuông chiều con, chị Thuỳ An đã tạo ra một môi trường mà các con không hiểu giá trị của sự tôn trọng và kỷ luật. Những đứa trẻ này không được rèn luyện đạo đức hay kỹ năng ứng xử cơ bản. Khi không được đáp ứng nhu cầu, chúng dễ dàng nổi cáu, xem thường người khác, kể cả mẹ mình. Theo các chuyên gia giáo dục, tình yêu thương trong gia đình là cần thiết, nhưng phải đi kèm với nguyên tắc và kỷ luật. Nuôi dạy con không chỉ là yêu thương mà còn là rèn luyện. Trẻ cần được học cách chịu trách nhiệm, tôn trọng người khác và chấp nhận giới hạn. Nếu cha mẹ chỉ đáp ứng mọi yêu cầu mà không đặt ra quy tắc, trẻ sẽ lớn lên với tính cách ích kỷ, thiếu đồng cảm và không tôn trọng người xung quanh. Tình yêu thương là nền tảng của việc nuôi dạy con, nhưng nếu thiếu đi kỷ luật và nguyên tắc, chính tình yêu ấy có thể biến thành "con dao hai lưỡi". Hãy yêu con bằng cả trái tim và lý trí, để con thực sự trưởng thành, không chỉ trong kiến thức mà còn ở nhân cách. Theo Phunuvietnam