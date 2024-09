Phygital Labs ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả

Thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, startup công nghệ Phygital Labs đã ủng hộ 30 triệu đồng giúp bà con bị ảnh hưởng bão lũ. Đại diện startup công nghệ Phygital Labs trao hỗ trợ bà con vùng lũ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Anh Tú Sau khi hay tin đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) và lũ lụt, ngày 13.9, startup công nghệ Phygital Labs đã đến Cơ quan Thường trú Báo Lao Động tại TPHCM, ủng hộ 30 triệu đồng thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng nhằm chung tay giúp đỡ người dân vùng bão, lũ khắc phục hậu quả. Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống. Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau: