Phú Yên: Phá rừng lấy đất trồng keo, 27 người lĩnh án

Theo cáo trạng, do muốn chiếm đất rừng tự nhiên để trồng cây keo nên từ tháng 7 đến tháng 9/2021, Lê Đồng Tánh (46 tuổi) trú An Xuân, Tuy An, Phú Yên) và Trần Quốc An (44 tuổi) trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã có hành vi thuê người khác hủy hoại rừng tại tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổng diện tích rừng bị hủy hoại hơn 89.980 m2 (thiệt hại hơn 1.9 tỷ đồng), chức năng rừng sản xuất do UBND xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa quản lý.