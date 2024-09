Phú Thượng, Nhật Tân thành vùng đào chết sau khi nước sông Hồng rút

Nước sông Hồng đã rút khỏi các vườn đào Phú Thượng, Nhật Tân. Không còn cảnh mênh mông nước, chỉ còn lại những luống đào chết ám màu bùn. Phú Thượng, Nhật Tân thành vùng đào chết sau khi lũ sông Hồng rút (Video: Hữu Nghị). Sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm, vườn hoa đào Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) hoang tàn, nhuộm màu bùn vàng sậm. Nước lũ gần như đã rút hết ở khu vực bãi sông, để lại lớp bùn dày, đặc quánh. Tại vùng trồng đào thuộc phường Phú Thượng, 90% cây đào đã chết khô do ngập lâu trong nước. Chính quyền quận Tây Hồ ước tính diện tích thiệt hại khoảng 105ha với hàng chục ngàn gốc đào (Nhật Tân và Phú Thượng). Trận lụt này do ảnh hưởng của mưa, lũ từ hoàn lưu bão số 3 (Yagi), nước sông Hồng lên cao nhất trên báo động 2 (hơn 11m), gây ngập trắng vùng trồng hoa đào Nhật Tân, Phú Thượng. Ảnh so sánh cánh đồng đào Phú Thượng vào ngày nước lên trên báo động 2 (ngày 11/9) và hiện tại khi nước rút (ngày 15/9). Ở Phú Thượng, phần lớn các hộ trồng đào đều mất trắng khi đã hoàn tất các giai đoạn chăm, bón, chỉ chờ ngày khoanh gốc và tuốt lá rồi bán Tết. Người dân bắt đầu thu dọn và tìm kiếm lại những đồ đạc bị ngập nước. Một số ít hộ còn giữ lại được vài chục gốc đào được trồng trên bãi cao, nằm sát khu dân cư. Cận cảnh những cây đào bị chết do ngập nước lâu ngày tại Phú Thượng. Nước rút đi, cây đào chết, ô nhiễm môi trường, song đất cũng được phù sa bồi đắp sau nhiều năm bạc màu. So với Phú Thượng, Nhật Tân là khu vực cao hơn, ít bị ngập hơn, nhưng thiệt hại cũng không ít. Sau khi nước rút, ước tính vùng trồng đào Nhật Tân thiệt hại khoảng 50%. Màu vàng của bùn đất và màu xanh của lá cây thể hiện mức nước lũ dâng tại Nhật Tân.