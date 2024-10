Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu thu thuế ngay với Temu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ông đã nghe về sàn Temu và yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai thu thuế ngay với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này. Bên lề phiên họp tổ sáng nay (26/10), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi với VietNamNet xoay quanh vấn đề thu thuế đối với sàn giao dịch điện tử, trong đó có Temu. Ông cho biết đã nghe về sàn Temu và các đại biểu Quốc hội cũng phản ánh nhiều về việc này. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng đã bấm máy gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo Tổng cục Thuế, đồng thời yêu cầu phải triển khai thu thuế ngay với Temu. Theo Phó Thủ tướng, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu vừa xuất hiện tại Việt Nam và cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook… Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH Trao đổi qua điện thoại với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo đơn vị này phải rà soát ngay và trước tiên, phải làm văn bản đôn đốc, yêu cầu kê khai nộp thuế, đồng thời phải lập tức thu thập các dữ liệu thống kê. “Tổng cục Thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và yêu cầu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ tổ chức thanh tra, xử lý”, ông Hồ Đức Phớc thông tin. Cũng theo Phó Thủ tướng, hiện có 102 đơn vị “xuyên biên giới” đăng ký nộp thuế, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, như Google, Facebook, Microsoft… Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự phát triển như vũ bão trong thời đại công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, buộc chúng ta phải thích ứng nhanh, bắt kịp xu thế thời đại. “Ngay cả với 4 tổng cục (của Bộ Tài chính), chúng tôi cũng đang chỉ đạo phải thành lập từng nhóm, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để áp dụng”, ông Hồ Đức Phớc nói. Trao đổi về nguy cơ doanh nghiệp sản xuất trong nước “thua ngay trên sân nhà”, bị đè bẹp bởi các sản phẩm giá rẻ trên sàn thương mại trực tuyến, Phó Thủ tướng chia sẻ, ngay từ năm 1996, khi còn làm Trưởng phòng Tài chính thị xã Cửa Lò (Nghệ An), ông đã có bài viết đăng trên báo thể hiện quan điểm về vấn đề này. Cụ thể, cần ban hành luật chống bán phá giá, để chống phá giá và độc quyền. Phó Thủ tướng nêu ví dụ về một vài đơn vị kinh doanh xi măng trên cùng dãy phố. Đơn vị nhiều vốn, bán xi măng dưới giá thành. Đơn vị ít vốn, phải còng lưng vay ngân hàng, bán đắt hơn không ai mua cả. Người tiêu dùng sẽ mua xi măng của đơn vị bán giá rẻ. Khi đơn vị này thâu tóm được bằng biện pháp đại hạ giá thì sẽ độc quyền khu vực. Sau đó đơn vị ấy nâng giá lên mà không bị ai cạnh tranh. “Doanh nghiệp nội buộc phải thích nghi và vươn lên. Bộ Tài chính mà không tập trung phát triển công nghệ thông tin thì cũng sẽ tụt hậu ngay”, ông Phớc nói. Theo Phó Thủ tướng, vừa qua số thu ngân sách vượt 940.000 tỷ đồng trong 4 năm, vì có những giải pháp sáng tạo như xuất hoá đơn điện tử, kết nối dữ liệu liên thông, hóa đơn may mắn hay là xuất hóa đơn từng lần qua bán hàng, chống đầu cơ, thu thuế sàn thương mại điện tử trong nước, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới… “Một loạt các giải pháp được chúng tôi đưa ra để không bị trục lợi, thất thu thuế. Chúng tôi cũng phát động trong toàn ngành thuế với gần 40.000 người viết phần mềm đối chiếu các lần giao dịch, xác định giao dịch đáng ngờ để đánh giá, kiểm tra, phải là sự kiến tạo và sáng tạo”, ông Hồ Đức Phớc cho hay. Trao đổi thêm với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Mai Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã yêu cầu và Temu đã đăng ký thuế. “Temu phải nộp thuế theo quy định như các đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp nước ngoài khác như Facebook, Google. Có rất nhiều bộ, ngành tham gia vào lĩnh vực này. Phải thực hành theo đúng luật đã rồi sẽ hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu, xem kê khai có đúng không”, ông Sơn nói. Hàng giá rẻ trên Temu có bảo đảm chất lượng? Sáng nay, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cảnh báo hàng hóa giá rẻ từ các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới tràn vào có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa, bóp nghẹt nền sản xuất trong nước. “Mọi người đều thấy thời gian qua, sàn Temu quảng cáo rất rầm rộ. Hàng hoá bán trên Temu giảm giá đến 70% so với mặt bằng chung và có thể khiến người tiêu dùng trong nước tập trung vào đó mua. Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: QH Đây là một cảnh báo, nguy cơ rất lớn khiến sản xuất của chúng ta sẽ không còn thị trường trong nước nữa, các hàng hoá giá rẻ đó sẽ triệt tiêu nền sản xuất trong nước, khiến các hãng kinh doanh, cửa hàng nội địa phải đóng cửa”, đại biểu Cường cảnh báo. Đại biểu Cường đề nghị phải có hành động ngay để kiểm soát đối với loại hàng hoá này. Đầu tiên là kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. “Liệu rằng chất lượng các loại hàng hoá này có đảm bảo không”, đại biểu Cường băn khoăn. Tiếp nữa là xem lại chính sách miễn thuế nhập khẩu cho hàng hoá dưới 1 triệu đồng còn phù hợp không trong bối cảnh hàng hóa qua thương mại điện tử xuyên biên giới đang tràn vào chiếm lĩnh thị trường nội địa. Cuối cùng, đại biểu Cường đề nghị tăng cường kiểm soát hành chính đối với loại hàng hoá này, thay vì cho nhập khẩu dễ dàng, để bảo vệ nền sản xuất trong nước.