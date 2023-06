Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai bị khởi tố

Liên quan đến vụ án, ngày 10/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Quang Thi về tội Tham ô tài sản.

Ngày 25/4/2022, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Tâm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.