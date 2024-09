Phát hiện thiết bị 'lạ' trong ô tô của đối tượng người Trung Quốc

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công hoạt động của một số đối tượng sử dụng những thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin bất hợp pháp xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Z.Z. (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc, nơi ở hiện tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".