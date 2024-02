Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích khi đi câu cá trên biển

Cùng ngày 25/2, nhóm 4 sinh viên Đ.T.T. (21 tuổi, quê Nghệ An), H.P.D. (19 tuổi, quê Quảng Bình), T.Q.H. (20 tuổi, quê Gia Lai) và P.X.T. (21 tuổi, quê Gia Lai) đến tắm tại khu vực bãi biển Thuận An cũng gặp sóng to. Sinh viên P.X.T. bị cuốn ra xa, mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Sinh viên T. đến nay vẫn chưa tìm thấy.