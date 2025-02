Phát hiện thêm 72 website giả mạo để lừa đảo người dân

Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng sử dụng hình ảnh, công nghệ để giả mạo bạn bè, người thân nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet về những mối nguy lớn về an toàn, an ninh mạng năm 2025 với người dùng cá nhân, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ Công ty NCS, Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh: “Thiệt hại khổng lồ lên tới 18.900 tỷ đồng từ các vụ lừa đảo trực tuyến năm 2024 sẽ là động lực của các đối tượng tội phạm để tiếp tục tấn công người dùng năm 2025”.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng dự báo 2 nguy cơ chính mà người dùng sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, đó là mã độc giám sát và đánh cắp thông tin và lừa đảo trực tuyến biến thể.

Cụ thể, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng: Thời gian tới, các hình thức lừa đảo sẽ biến thể liên tục; có những hình thức rất tinh vi nhưng cũng có những hình thức rất đơn giản mà vẫn nhiều người mắc phải.

Công nghệ mới là công cụ giúp cho các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng sự nguy hiểm của các hình lừa đảo chính là khai thác yếu tố tâm lý, sự thiếu kỹ năng và lòng tham của con người.