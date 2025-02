Phát hiện những chi tiết mới đáng lo ngại về chatbot AI DeepSeek

Không chỉ có vậy, DeepSeek cũng đã vượt chatbot AI ChatGPT để vươn lên dẫn đầu trên App Store về danh mục ứng dụng miễn phí. Sự phát triển nhanh chóng mặt này đã khiến các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các chính phủ phương Tây và cơ quan như NASA phải lên tiếng cảnh báo.

Nhưng có lẽ mối lo ngại nghiêm trọng nhất của DeepSeek liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư. Các nhà lập pháp Mỹ hiện đang xem xét các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến việc sử dụng các mô hình AI đến từ Trung Quốc như DeepSeek, đến nỗi thượng nghị sĩ Đảng Công hòa Josh Hawley đã đề xuất một dự luật có thể dẫn đến việc bỏ tù những người sử dụng các mô hình từ các công ty này.

Giờ đây, báo cáo mới từ công ty an ninh mạng Feroot Security cho biết nếu người dùng đã đăng ký DeepSeek, mã ẩn trong quá trình tạo tài khoản và đăng nhập có thể gửi thông tin cá nhân đến China Mobile - hãng viễn thông Trung Quốc và đã bị cấm tại Mỹ từ tháng 5/2019 vì lý do an ninh quốc gia. Ivan Tsarynny, CEO của Feroot Security, cho biết: “Chúng tôi thấy các liên kết trực tiếp đến các máy chủ và công ty ở Trung Quốc do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Đây là điều mà chúng tôi chưa từng thấy trong quá khứ”.

DeepSeek thừa nhận lưu trữ dữ liệu trên máy chủ ở Trung Quốc

Trong thực tế, DeepSeek đã thừa nhận rằng họ lưu trữ dữ liệu của người dùng trên các máy chủ ở Trung Quốc, điều này được nêu rõ trong chính sách bảo mật của họ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu. Tsarynny cho biết phần mềm AI đã được sử dụng để giải mã mã ẩn của DeepSeek, phát hiện khả năng chuyển dữ liệu tới CMPassport.com - cổng thông tin quản lý tài khoản chính thức của China Mobile. Về cơ bản, người dùng có thể đang bị theo dõi không chỉ trên trang web của DeepSeek mà còn trên các trang web khác mà họ truy cập.

Trước những phát hiện này, các nhà lập pháp đã gọi đây là điều “đáng báo động” và yêu cầu cấm ngay lập tức DeepSeek khỏi mọi thiết bị của chính phủ Mỹ. Úc cũng đã cấm DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ với lý do “rủi ro bảo mật không thể chấp nhận được”. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về phương pháp thu thập dữ liệu của DeepSeek, cho rằng không phải ngẫu nhiên mà “mô hình kiểu này” được áp dụng.