Phà va chạm tàu chở khách nước ngoài, ít nhất 5 người bị thương

Tàu cao tốc của công ty tàu thủy Hàng Châu (Hang Chau Tourist Boat) chiều 19/4 chở theo hơn 20 khách du lịch đi từ Phnom Penh đến An Giang, khi đến gần cửa khẩu Thường Phước (Tân Châu, An Giang) đã xảy ra va chạm với phà Vĩnh Xương (An Giang) đang chở khách ngang qua sông.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ video người dân quay).