Ông xã Minh Hằng trò chuyện với thai nhi mỗi tối, thai giáo đúng cách giúp bé thông minh từ trong bụng mẹ

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt được hiệu quả thai giáo chúng ta phải bắt đầu từ thời điểm chuẩn bị mang thai. Bởi việc thực hành thai giáo trước khi mang thai sẽ giúp bố mẹ điều chỉnh tâm lý, sức khỏe, môi trường sống, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt. Điều này có tác động rất lớn đến việc thụ thai, sự kết tinh của trứng và tinh trùng mạnh khỏe tạo nền tảng cho bé hoàn thiện thể chất và trí tuệ ngay khi vừa hình thành. Giai đoạn vàng của thai giáo bắt đầu ngay khi thụ thai và tiến triển theo các cột mốc phát triển của thai nhi.

Lợi ích khi bố thường xuyên trò chuyện với thai nhi

- Thiết lập mối quan hệ gần gũi với bé ngay từ trong bụng mẹ: Chỉ cần một chạm nhẹ của bố vào bụng mẹ, em bé đều có thể cảm nhận được. Nếu con vui sướng, thích thú thì biểu hiện thường gặp là đạp nhẹ vào bụng mẹ hay lắc mình. Nhờ vậy, tình cảm cha con sẽ được kết nối ngay từ khi bé nằm trong bụng mẹ. Mỗi ngày được nghe giọng bố thì khi sinh ra, bé sẽ nhanh chóng nhận biết được giọng bố. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy giọng của bố là nhiều trẻ sơ sinh cười sẽ toét miệng và tỏ ra vui sướng.

- Giọng nói của bố tạo cảm giác an toàn cho bé: Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý tại trường đại học Trung Quốc đã chỉ ra rằng giọng nói của bố còn có tác dụng tốt cho sự phát triển của thai nhi. Một vài trường hợp trẻ bị tác động không tốt do những âm thanh mạnh. Thế nhưng giọng nói của bố lại tạo cho bé cảm giác an toàn, yên tâm và phát triển tốt hơn so với bình thường.

- Giúp kích thích phát triển tư duy của bé: Nhiều bằng chứng khoa học cũng chỉ ra sự liên kết giữa việc trò chuyện của bố với thai nhi và sự phát triển tư duy của em bé. Nhà nghiên cứu người Anh khuyên các bậc phụ huynh nên dành 1h mỗi ngày để trò chuyện với trẻ, đặc biệt là bố. Điều này giúp khích lệ sự phát triển trí thông minh của bé, chỉ số IQ của bé sẽ tăng từ 10 -15 điểm so với các trẻ khác.