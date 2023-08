Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỷ USD, sắp lọt top 100 giàu nhất hành tinh

Hồ sơ pháp lý cho thấy ông Vượng sẽ kiểm soát 99% cổ phần sau khi sáp nhập, một phần thông qua cổ phần do vợ ông là bà Phạm Thu Hương và Vingroup nắm giữ. Tỷ phú sòng bạc Ho và nhánh đầu tư của ông, cùng với một nhóm người khác có liên kết với công ty SPAC, sẽ nắm giữ số cổ phần còn lại.

Ông Vượng có thể sắp lọt top 100.

Với tốc độ tăng tài sản nhanh như vừa qua và nếu đúng như theo dự báo của Bloomberg, ông Vượng sẽ sớm top 110 người giàu nhất hành tinh.

Tính tới ngày 11/8, người đứng thứ 110 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes là bà Diane Hendricks. Doanh nhân Mỹ sở hữu đế chế xây dựng lớn bậc nhất xứ cờ hoa và nhà sản xuất phim đến từ bang Wisconsin này đang có khối tài sản 15,7 tỷ USD.

Và nếu tài sản lên mức 17,5 tỷ USD, ông Vượng sẽ lọt top 100 người giàu nhất, xếp ngang hàng với gia đình tỷ phú Rupert Murdoch (92 tuổi), ông trùm truyền thông toàn cầu, người nắm giữ đế chế truyền thông gồm cả Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal và The New York Post.

Biến động tài sản của 6 tỷ phú USD Việt. (Biều đồ: M. Hà)

Bên cạnh VinFast, Vingroup vẫn là doanh nghiệp số 1 trong mảng bất động sản Việt Nam, với thương hiệu Vinhomes. Vinhomes (VHM) hiện là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa thuộc loại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với vị trí hiện tại, ông Vượng đã bỏ xa các tỷ phú USD người Việt đã được thế giới công nhận (Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Trần Bá Dương; ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang.

Tính tới 11/8, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Ông Trần Đình Long có khối tài sản 2,3 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh có 1,6 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang 1,3 tỷ USD.